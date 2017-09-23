﻿日系新旗艦 XZ1速製3D頭像

向來堅持自家Phone格的Sony，面對全熒幕Phone潮，率先採用Android 8.0平台的新作Xperia XZ1及XZ1 Compact（下稱XZ1C），機身設計一貫傳統，不過主打的Motion Eye鏡頭加入了創新的3D Creator功能，快速製作3D影像之餘，還可將3D Avatar應用到AR場景。



Xperia XZ1大可看成XZ Premium的細碼版，熒幕由5.5吋縮小至5.2吋，重量則大減35g，手感輕薄多了，儘管畫面解像度降至全高清，仍支援HDR顯示。反轉機背，新作都是同一顆19MP Motion Eye主鏡頭，除了960fps超慢動作攝錄及追蹤對焦連拍，首度加入了廠商新研發的3D Creator功能，拿着手機依畫面指示移動，一分鐘內就可以把臉部、頭部，又或眼前的食物或物件掃描成3D影像，直接輸出至3D Printer即可打印成實物，簡單一點，又可利用預載程式製作出3D貼紙或卡通化Avatar，後者配合手機的AR功能，隨時都可以將栩栩如生的Avatar帶到實境，在你旁邊團團轉起舞，效果非常有趣。



實試臉部掃描，過程並不複雜，關鍵在於對方要保持不動，盡可能在光線平均環境下進行，確保拍得清晰容貌及增加成功率。



率先預載Android 8.0



3D掃描加Fun不少，Xperia XZ1還有另一賣點，就是預載Android 8.0平台，搶先其他對手讓用戶體驗新版本「Oreo」的功能，如畫中畫、自動填表等，而在S835處理器及4GB RAM的高規格下，更能感受到新平台的流暢度及利落操作。



對鍾情單手操作的用戶，廠方再度帶來了Compact機款X1ZC，用上4.6吋高清熒幕，同樣配備S835處理器、Motion Eye鏡頭、IP68防水等規格，亦預載Android 8.0及玩到3D掃描，前置8MP鏡頭更擁有120度超廣角，加上支援LDAC及aptX-HD兩種Hi-Res格式的無線享樂編碼，哪怕機身細細，功能卻XZ1一樣齊全。