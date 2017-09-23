﻿樂園詭迷宮 玩轉日與夜

一年一度的香港迪士尼樂園Halloween又到了！今年園內除了新增鬼屋詭迷宮，更大玩日與夜巡遊，大家熟悉的吉祥物與惡人角色將會現身美國小鎮，與觀眾零距離接觸！



文：Ki 圖：黃頌偉



為迎接今年的「Disney Halloween Time 2017」，美國小鎮大街早早換上全新萬聖節佈置，南瓜人和稻草人隨處可見！所謂玩轉日與夜，當然有不同時份的大巡遊！於日間就有Halloween版的得意米奇打頭陣，更會率領米妮、高飛乘坐超巨型南瓜花車登場，氣氛輕鬆又愉快；至於入夜後就會大玩暗黑勢力，變成惡人當道的世界，當中《白雪公主》的邪惡王后、《小魚仙》女巫烏蘇拉、《101斑點狗》惡婦人庫伊拉、《愛麗斯夢遊仙境》紅心王后，以及《阿拉丁》巫師賈方等都會列隊現身，配上大街的光影特效，炮製出最強的迪士尼「惡人大出巡2.0」。若然大家喜愛與各位迪士尼明星「集郵」，就必定要到「Halloween詭趣花園」，事關萌爆的小熊維尼、跳跳虎、小豬等角色都會換上Halloween新裝，等着和大家合照。



皮諾丘淒厲呼喊



至於全新鬼屋「詭迷宮：詭夢實驗室新篇」，特別將大眾熟悉的卡通故事《木偶奇遇記》、《怪獸公司》和《愛麗斯夢遊仙境》恐怖化，以精細場景設計，加入視聽元素，引領遊者探索不一樣的詭異童話世界，當中白臉小丑更捉了小木偶皮諾丘，令他成為名副其實的扯線公仔，相當可憐呢！



Disney Halloween Time 2017



日期：即日至10月31日（二）



地點：香港迪士尼樂園



優惠：即日至12月22日（五），香港居民可以$639於香港迪士尼樂園官方網站購買「雙重節日優惠」門票，在12月23日（六）或之前暢遊樂園兩次，並可享有九折購物及一系列餐飲優惠。



查詢：www.hongkongdisneyland.com