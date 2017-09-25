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﻿小凱老師自創 時尚彩妝新品

2017-09-25 列印
■台灣著名綜藝節目《女人我最大》的客席主持小凱老師（右）。
■以啡調為主調的自然時尚秋妝。
■於面上均勻塗上玫瑰光潤爆水粉餅，鼻翼及眼下位置可使用粉底掃。
■時下流行漸變色調唇妝，模特兒演繹了兩色唇膏混合使用所造出的漸變感。
重點推介 玫瑰光潤爆水粉餅各$260 ■產品注入了膠囊美膚科技，將新鮮保養精華封存在微細膠囊中，另蘊含玫瑰花水純露，質感貼服，備有兩色供選擇。
微醺心機腮紅 各$125 ■備有裸膚橘、蜜桃粉及微醺紫三色供選擇，其中微醺紫可提升肌膚的透明感，並可掃於其他胭脂表面，締造立體感。
瑰蜜特色亮采唇膏（前） 各$150 ■唇膏加入了玫瑰果油，高顯色度之餘，同時有助改善乾燥、唇紋，亦可混色使用。 水誘光潤唇蜜（後） 各$100 ■注入超微粒顯色粉體，配合水光感豐盈科技，塗後呈現豐潤唇色。
■由即日起至11月30日，KAI DELUXE會於Hotel Stage一樓的Kitchen Savvy設置Pop-up專櫃。
旋轉眉筆（前） $125、三色眉粉盒（後） $155
■Afternoon Tea Set包括有紫芋慕絲杯、眼影盒形Cupcake等，與KAI DELUXE的主題色及產品相當夾。
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        台灣知名彩妝師張景凱（小凱老師）憑着對彩妝的熱愛，創立自家品牌KAI DELUXE，由底妝以至胭脂、眉筆等產品都一應俱全，集優質與時尚包裝於一身，早就風靡台灣美眉。日前品牌首度於香港設立Pop-up專櫃，成為女生搶購新據點。文︰Angel　圖︰陳鐵剛　模特兒︰Emi

        小凱老師除是台灣著名綜藝節目《女人我最大》的客席主持外，亦跟不少藝人如藍心湄、林志玲、隋棠等合作無間，在國際彩妝界早已打響名堂。由他親自監修的KAI DELUXE，講求高品質，即使彩妝品中一個微細成份，亦要經過嚴謹測試，最重要是價格相宜，如一盒粉餅只索價二百多元，性價比相當高。日前來港的小凱老師，更即席示範了重點妝品玫瑰光潤爆水粉餅，本來素顏的模特兒塗用後，即時呈現均勻透亮膚色。

  原來產品注入了膠囊美膚科技，將新鮮保養精華封存在微細膠囊中，用家每次以打圈按摩時，精華能即時滲透於肌膚上；另產品蘊含有機玫瑰花水純露，以100%純天然、無添加防腐劑的玫瑰新鮮蒸餾而成，均勻膚色之餘，亦能改善肌膚乾燥問題。

　　另一推介新品是微醺心機腮紅，小凱老師說，亞洲女生天生皮膚帶黃色基調，若用了過濃的腮紅，膚色反而出現暗沉感覺，所以今次所研製的腮紅加入光線調節粉末，調和出清爽微醺的胭脂。其中#3微醺紫用途最廣，可以混合任何一種胭脂使用，提升層次感。

美妝聯乘下午茶

  KAI DELUXE首度與Hotel Stage推出聯乘Afternoon Tea Set，客人除可享用十二款主題甜點，更可獲贈品牌的三色眉粉盒及旋轉眉筆，收費每位$288，單是眉妝產品已價值$260，計落相當划算。而於11月11日及12日，小凱老師更會親臨香港主持美妝分享會，該兩日下午茶Tea Set每位收費$388。

KAI DELUXE

售賣點︰

佐敦志和街一號Hotel Stage一樓

查詢︰

3953 2213
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