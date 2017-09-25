﻿小凱老師自創 時尚彩妝新品

台灣知名彩妝師張景凱（小凱老師）憑着對彩妝的熱愛，創立自家品牌KAI DELUXE，由底妝以至胭脂、眉筆等產品都一應俱全，集優質與時尚包裝於一身，早就風靡台灣美眉。日前品牌首度於香港設立Pop-up專櫃，成為女生搶購新據點。文︰Angel 圖︰陳鐵剛 模特兒︰Emi



小凱老師除是台灣著名綜藝節目《女人我最大》的客席主持外，亦跟不少藝人如藍心湄、林志玲、隋棠等合作無間，在國際彩妝界早已打響名堂。由他親自監修的KAI DELUXE，講求高品質，即使彩妝品中一個微細成份，亦要經過嚴謹測試，最重要是價格相宜，如一盒粉餅只索價二百多元，性價比相當高。日前來港的小凱老師，更即席示範了重點妝品玫瑰光潤爆水粉餅，本來素顏的模特兒塗用後，即時呈現均勻透亮膚色。



原來產品注入了膠囊美膚科技，將新鮮保養精華封存在微細膠囊中，用家每次以打圈按摩時，精華能即時滲透於肌膚上；另產品蘊含有機玫瑰花水純露，以100%純天然、無添加防腐劑的玫瑰新鮮蒸餾而成，均勻膚色之餘，亦能改善肌膚乾燥問題。



另一推介新品是微醺心機腮紅，小凱老師說，亞洲女生天生皮膚帶黃色基調，若用了過濃的腮紅，膚色反而出現暗沉感覺，所以今次所研製的腮紅加入光線調節粉末，調和出清爽微醺的胭脂。其中#3微醺紫用途最廣，可以混合任何一種胭脂使用，提升層次感。



美妝聯乘下午茶



KAI DELUXE首度與Hotel Stage推出聯乘Afternoon Tea Set，客人除可享用十二款主題甜點，更可獲贈品牌的三色眉粉盒及旋轉眉筆，收費每位$288，單是眉妝產品已價值$260，計落相當划算。而於11月11日及12日，小凱老師更會親臨香港主持美妝分享會，該兩日下午茶Tea Set每位收費$388。



KAI DELUXE



售賣點︰



佐敦志和街一號Hotel Stage一樓



查詢︰



3953 2213