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﻿限量香皂禮盒

2017-09-25 列印
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　　來自以色列的生活美容品牌SABON向來以身體護理產品聞名，而其香皂系列更極受女士歡迎。適逢品牌踏入20周年，特別推出兩款限量版禮盒，包括內有香皂、磨砂、沐浴油、潤膚乳液及潤手霜的無限愉悅紀念禮盒，以及有九種味道沐浴油的穿梭時光之旅紀念禮盒。而禮盒的設計靈感取材自品牌最受歡迎的經典香皂插畫，配合典雅的色調配搭，極富懷舊情懷，享受沐浴休閒時光的你，必定要及早入貨。

售價：$520

文︰Angel

查詢︰2722 3106
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