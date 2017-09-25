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﻿中秋精選禮籃

2017-09-25 列印
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  為慶祝中秋佳節，糕點品牌DALLOYAU推出Paris Moon中秋精選禮籃，其月餅禮盒特選耀目瑰麗的桃紅色作為主調，融入艾菲爾鐵塔、凱旋門、法式馬卡龍及美酒佳釀等法國經典，還有明亮滿月、傳統燈籠及可愛玉兔等中國元素，中西合壁。禮籃內產品包括Paris Moon月餅禮盒、罐裝茶葉（蘋果或薄荷綠茶）、自家製果 醬（香桃芒果或覆盆子）及曲奇禮盒，非常得體。

售價︰$988起

文︰Angel

查詢︰3185 8330
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