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﻿新口味法式奶黃月

2017-09-25 列印
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  近年流行吃奶黃月餅，好像以傳統法式麵包為主打的A La Bakery，今年亦首推迷你法式柚子奶黃月餅。月餅以上等的法國麵粉、牛油、鮮雞蛋，以及法國Perrier礦泉水精製而成，再加入頂級柚子蓉，清幽的柚子香連同軟綿的奶黃，口感極豐富，同時減低月餅的膩滯感。而以自家工場烘焙的鬆化曲奇餅皮更是精髓所在，入口香脆。另有新推出的兩粒燈籠鐵盒裝，包裝精美，是送禮之選，現凡購買任何月餅禮盒且㩦同小朋友到場，即可以半價選購燈籠鐵盒裝月餅。

原價：$188/兩粒燈籠鐵盒裝

文︰Angel

查詢：2121 1118
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