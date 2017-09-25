﻿Last call!月餅食力戰

下周三（10月4日）便是中秋佳節，節日氣息日漸濃郁。市面上的月餅款式多不勝數，想必各位讀者都在苦惱，到底買哪一款月餅送禮才夠派頭？記者特意從包裝及口味入手，為大家精選多款抵買又好食的月餅，即使選擇眾多都不怕無從入手！文：甘偉丁 圖：受訪者提供



日本人氣過江龍抹茶店中村藤吉香港店深受抹茶控歡迎，今年推出的至尊級抹茶月餅，比起去年用多1.5倍的手採碾茶茶葉作月餅餡料，茶味更香濃。月餅分為兩個裝、四個裝及六個裝共三款丸十月餅禮盒，另配以各式茶包。而Starbucks的月餅禮盒集結伯爵茶麻糬、雲呢嗱奶黃及流心焦糖咖啡三款口味，其中雲呢嗱奶黃味以雲呢嗱咖啡為靈感，在奶黃月餅內加入雲呢嗱，增添香氣。



潮流興懷舊，不少月餅除了講究味道，包裝方面也份外精緻，今年新開的荔園茶餐廳首次推出限量版迷你蛋黃奶皇月禮盒，包裝設計以昔日荔園的代表性遊樂設施如荔園城堡、碰碰車及旋轉木馬等為靈感，別具特色。盒內更藏有經典的蛇梯棋遊戲卡，讓大家邊吃邊玩，而重點當然是盒內的迷你蛋黃奶皇月，以金黃色餅皮包裹幼滑奶皇，入口香甜軟滑，配以蛋黃鹹香，滋味十足。



另外陪伴港人成長的大同老餅家，聯乘花研草說推出禮盒，包裝以傳統手繪風設計，富懷舊特色。香滑軟糯的大同雙黃白蓮蓉手工月餅，由有數十年經驗的老師傅精心巧製，禮盒還附上保溫瓶及五款凍齡花茶如石斛玫瑰、石斛洛神、石斛胎菊等，茶味清新，吃畢月餅呷口花茶解膩便最適合。



傳統口味 歷久常新



提到傳統月餅，一定會想到金葉庭的出品。師傅特意加入玫瑰露拌勻蛋黃烘烤，令蛋黃散發絲絲酒香，製作外皮的糖漿則加入粗幼砂糖、酸梅、菠蘿等食材，慢煮三小時直至起膠，白蓮蓉甜度適中。今年首次加入月餅戰場的位元堂，一如其品牌形象，主打健康口味，如柑桔桂花味月餅內有粒粒柑桔、果皮及果蓉，柑桔含有維他命C及檸檬酸，具美容及消除疲勞功效，吃月餅同時養生，值得一試。



a.中村藤吉香港店 2156 1168 b.大同老餅家 2476 2630 c.位元堂 2581 1980 d.金葉庭 2521 3838 e.荔園茶餐廳 6524 4557 f.Starbucks 2506 3015