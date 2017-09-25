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﻿超級食物下午茶

2017-09-25 列印
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　　近年超級食物愈來愈受女士歡迎，愛其健康又富營養。香港銅鑼灣皇冠假日酒店頂層池畔酒吧Club@28由即日起至11月30日（四）推出Superfood超營滋養下午茶（圖），以超級食物如有機巴西莓、藜麥、杞子及牛油果等入饌，製作多款精緻美味的鹹甜美點。五款鹹點當中，推介香煎帶子銀杏串伴杞子汁，以及煙三文魚牛油果醬三文治，後者鮮嫩惹味，軟滑可口。

　　甜點則推介酸香的有機巴西莓、藍莓慕絲及番石榴芝士餅，除賣相精美外，巴西莓更含豐富膳食纖維。其他人氣甜點還有紫薯大黃莖啫喱蛋糕、杏仁朱古力條及芒果慕絲餅等。每客下午茶可供兩位享用，另包兩杯以巴西莓特調的精選飲品，千萬不要錯過！

註：下午茶供應時間為下午2時30分至5時，星期一至五$398/兩位；星期六、日及公眾假期$428/兩位。

地址：銅鑼灣禮頓道8號香港

　　　銅鑼灣皇冠假日酒店28樓

文：Anthony

查詢：3980 3300
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