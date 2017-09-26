﻿韓國釜山 跨海纜車升級重開

南韓電影界年度盛事釜山國際電影節即將於10月舉行，屆時除了星光熠熠，今年6月升級重開的跨海纜車也絕對值得一遊。纜車完工後不但設有水晶車廂，更增設世界首家纜車博物館及浪漫VR空中鞦韆，新意十足！



文：Rachel 圖：Rachel、Shilla Stay Haeundae



鳴謝：Shilla Stay Haeundae、HK Express



香港人來到釜山，總會有股親切感，畢竟這個韓國最大的港口城市，跟香港有着類似的城市景觀，蜿蜒海岸線上，高廈及矮房櫛比鱗次，還有繁忙的跨海大橋及貨櫃碼頭作為點綴，不過近期當地最矚目的，肯定是闊別二十九年後在今年6月重開的韓國首條跨海纜車設施Busan Air Cruise，這玩意橫亙壯闊的松島灣上，與香港的昂坪纜車委實異曲同工，不過釜山的纜車公司便為跨海纜車引入不少創新元素，絕對讓人耳目一新。



四億港元豪裝翻修



松島海上纜車始建於1964年，是韓國首現的跨海纜車玩意，當年曾極受遊客歡迎，可惜日久失修，纜車終在1988年停運，近年卻因釜山的旅遊業再度起飛，纜車公司遂花約4億港元翻修纜車並擴充規模，延長了跨海路線，由東岸的松林公園橫越海灣來到西岸的岩南公園，全長約一點六二公里，中間更增建兩個巨大橋墩作為支撐，最高點更達八十六米，讓乘客能在車上俯瞰松島一帶的漂亮風光。



特設VR空中盪鞦韆



想刺激一點，在三十九個纜車車廂中，可特別選擇底部透明的水晶車廂，乘車時腳底活像沒遮沒掩，全程猶如懸在半空，隨着纜車飛越海峽，看着底下的波濤翻滾，曲折的觀光步行徑上，遊人如螞蟻般在走動，還有下方的汽車都變成玩具般迷你，感覺刺激又趣怪！幸好全程車廂極穩定，沒太大搖晃，感覺也挺舒適。



大約十分鐘後，便抵達對岸的岩南公園大樓，這裏設有世界首家纜車博物館，展示世界多款經典纜車及圖片，訪客還可透過電腦設計出個人風格車廂，由選取車廂款式到顏色配對，非常好玩。步出博物館，還有個偌大的露天展望台，在此可欣賞廣闊的海洋風光，天氣好時據說更可遠眺日本對馬島。此外，大家更可把當天心情記下，存入密封的時間囊，待某天重訪時翻閱呢！可惜這裏的重點玩意VR空中鞦韆，仍要待至11月才投入服務，巨大鐵鞦韆向海而建，有兩個座位，會透過VR技術讓玩者如在大海半空盪鞦韆一樣，安全卻刺激，最適合情侶一起暢玩！



松島天空步道開通



纜車上風光無限，纜車底下同樣精采，說的是2015年開始作部份開放的松島步道，每天早上六時至晚上十一時開放，遊人可由纜車站前進入，入口處的設計猶如帆船，大家沿着曲折的步道便可向海中央進發，途中會經過龜島，最後來到燈塔前的扇形平台，在此迎着海風，十分舒暢，頭頂更有纜車經過，是不錯的拍照位置。值得留意是步道地板經過特別設計，部份路段繪滿彩圖，部份則由強化玻璃構建，也有通風的格子鋼筋設計，可直視腳底下的海面，走來頗刺激。



Busan Air Cruise



地址： 釜山廣域市西區松島海濱171



電話： 82 51 468 8383



時間： 09:00-22:00（星期五、六及假期



前夕至23:00）



費用： 普通車廂15,000韓圜（約106港元）



水晶車廂20,000韓圜（約141港元）



網頁： www.busanaircruise.co.kr