﻿宅食必試 滋味外賣宴

近年Fifi頻繁外遊，留港期間也往往宅在家中，懶得下廚。為求省時，只好點外賣當午餐，可是Fifi作為饞嘴一族，對外賣食物的質素、外賣平台的服務也絕不妥協，經歷多次外賣不快體驗後，Fifi最後選定服務不俗的Deliveroo！



文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



網上外賣平台的美食選擇繁多，挑選心水菜式絕無難度，然而平台的服務和效率卻不能忽視。Fifi鍾情Deliveroo，全因其30分鐘送抵的承諾，縱使偶有延誤，亦有跟進的訊息及電郵，更會送上用膳信用額作補償，態度誠懇。



異國美食 準時送達



Fifi點選的食物款式大多以輕便美味為主，其中包括Beef & Liberty的手撕豬肉漢堡，入口即融的慢煮走地豬肉，配上甜酸惹味且有淡淡酒香的醬汁，滋味十足。至於Ciao Chow Pizza的Margherita芝士番茄薄餅則沿用傳統肉厚酸甜的San Marzano Heirloom Tomatoes梨形番茄，配上Mozzarella水牛奶芝士及Parmigiano Reggiano巴馬臣芝士，前者味淡軟身，後者富果仁鹹香，餅邊香脆和餅底口感煙韌，具傳統那不勒斯風味，令人回味無窮。



至於亞洲美食，東瀛摘星店Ore-no Kappou的午餐和牛壽喜燒定食，同樣是果腹之選。口感軟嫩且不失嚼勁的和牛薄片配合豆腐香菇同吃，散發甘甜的味醂風味。送抵時，和牛壽喜燒、米飯和醬汁更分開以小盒盛載，確保風味不失。



另外亦有供應近年盛行的越式三文治，是次品嚐了Banh Mi Kitchen出品的越式扎肉三文治，其越南法包口感薄脆輕盈，包裹着扎肉、豬肝醬、辣椒及醃漬紅白蘿蔔絲，甜酸醒胃，吃畢呷一口濃郁回甘的越式凍咖啡，風味清新。至於海南寶寶的星馬經典海南雞飯亦有水準，起骨去肥的雞肉口感嫩滑，再沿用薑汁香料入饌，香口惹味，用時按喜好蘸上辣醬、薑蓉醬或黑醬油同吃，味道更上一層樓，配上雞油飯和冬瓜湯，甚有家常風味，十分可喜。



Deliveroo



網址：deliveroo.hk/en/



備註：一般設約$85最低消費，並收取$15至$20作速遞費用；個別餐廳或菜式外賣定價比堂食稍高。