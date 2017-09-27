﻿入手好時機 星級吸塵新良伴

就快到中秋，招呼朋友到家中作客前，有部吸力強勁的Dyson無線吸塵機幫手清潔家居，肯定事半功倍。一直心郁郁但嫌價錢太貴的朋友，近日絕對是入手好時機，事關品牌全線無線吸塵機齊齊作出更新，最入門版本的V6 HEPA只需三千多元，而新登場的中階V7 Fluffy+，功能配件全面，定價卻比最高階的V8 Absolute+平足兩千元，令人心動！文：Anna 圖：黃頌偉



中階級數 入門價錢



以往品牌新款無線吸塵機動輒六、七千元起跳，可能廠商亦聽聞好多用家對價錢卻步，故新推出的V7 Fluffy+不用五千元便可入手，其摩打及電池均達到中階級數，30分鐘的運作時間對一般家居清潔而言恰到好處，其次是跟機有齊五款吸頭，與售價貴一千元的V8 Fluffy Pro相比，只是少了工具袋一款配件。除了配備吸牀褥、沙發的迷你電動吸頭，還有打掃汽車內籠必備的彈性窄縫清潔吸頭，對於各位愛車人士而言，新推出的V7 Fluffy+絕對是抵玩之選。



摩打續航力簡單易明



隨着V7等級的Fluffy+全新登場，Dyson趁機來個全線大更新，令現有型號的分級更清楚易明。新版本無線吸塵機分V6、V7、V8三個等級，數字說明摩打級數，換言之，V8屬最高級，而V6就是入門級。雖然級數不同，不過都可以配搭迷你電動吸頭使用，輕易清除寵物毛髮、頑強塵垢及塵蟎等，用家大可放心。



其次不同數字亦代表了電池的續航力，最高級的V8系列充滿電可以吸足40分鐘，而V7可運作30分鐘，V6則為20分鐘，如家居面積不大，入門系列是抵玩之選。是次更新除了將型號清晰區分，外觀設計亦加入了更多機身顏色選擇，不得不提是全系列Dyson無線吸塵機都配備了HEPA瀘網，吸塵時可有效防止懸浮微粒四處飄散，影響家中空氣質素。



Dyson無線吸塵機



型號：V6 HEPA V7 Fluffy+ V8 Absolute+



清潔吸頭：電動清潔吸頭 軟絨毛滾筒清潔吸頭 碳纖維刷毛深層吸頭



電池運作時間：20分鐘 30分鐘 40分鐘



附加工具：3款 5款 10款



售價：$3,680 $4,980 $6,980



查詢：捷成/2926 2300