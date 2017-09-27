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﻿納米除菌電子廁板

2017-09-27 列印
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　　暖笠笠的電子廁板絕對是冬天必備恩物，除了保暖之外，Panasonic全新的DL-RJ60電子廁板更加入除菌技術，又多個理由入手！其獨家研發的nanoe納米離子除菌技術，有效消滅高達99.9%的大腸桿菌及93.8%的金黃葡萄球菌，另外更有自動除臭功能，當感應到有人使用時便會自動除臭，使如廁更潔淨衞生。而除了一般的加熱及暖風功能，亦新加入柔光照明，當感應到人體接近時夜燈便會自動開啟，更會自動打開廁板蓋，對懶人而言，設計極之細心！文：Anna

售價：$7,290　查詢：2833 0955
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