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﻿新改良版 CT200h純淨美白

2017-09-27 列印
■車廂佈置跟舊版一樣豪華。
■行車模式利用旋鈕控制。
■後排空間合理，天窗只覆蓋前排位置。
■前後泵把設計經過更新修飾。
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        凌志新到改良版CT200h繼續以環保慳油的Hybrid混燃引擎作主打，配合時尚小巧掀背車型和精緻豪華升級包裝，以及$289,800起價錢，吸引力更勝舊版。

文：彭志揚        圖：William

        新到CT200h Superior版本主要改動包括換上新設計Spindle Grille鬼面罩、L形LED日行燈和前後泵把。半皮椅、中控台7吋屏幕連多媒體系統及倒車鏡頭等跟舊版同出一轍，乘坐感舒適。

　　新版本沿用1.8公升VVT-i引擎和電馬達Hybrid組合，並有四種行車模式供選擇，當中純電能EV模式擁有寧靜和零排放兩大優點。Sport模式反應最爽勁，據知電壓輸出會從500Volt調高至650Volt，加強馬達力量。
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