﻿人氣手機今日開賣 畫盡無邊巨屏

全屏幕手機已成大潮流，Samsung自Galaxy S8/S8+率先用上全屏設計，叫好叫座。今日登場的Galaxy Note8，屏幕尺寸再下一城，增至6.3吋，再加上雙鏡頭帶來的拍攝樂趣，吸引度高！新機重點，當然是可讓用家手執S Pen，在大屏幕隨時進行記事、塗鴉、Cap圖、翻譯，甚至畫下動畫模式的Live Message！文、圖：B1807



升級記事功能



廠商早於今年4月推出首款全熒幕之作S8/S8+，由於外形設計贏得口碑，Note8順理成章用上同樣18.5：9畫面比例的Infinite Display，尺寸則增至6.3吋，為營造不同風格，Note8機身線條及熒幕四角設計較為方正，賣相比S8+硬朗，手感也截然不同，不過最大分別還是機底多了一支S Pen，抽出後就可直接在全熒幕手寫記事，不用先行為手機解鎖，省去開App步驟，由於Screen off Memo容量達一百頁，哪怕沒有筆記簿在身，也可把重要事情詳盡記錄下來，還可隨時擦掉修改，又或把Memo釘在Always On Display畫面或Home主頁作提示，無論多善忘也好，每次拿起手機保證一定看到。



至於S Pen專用的Air Command也加入了兩個新功能，分別是趣味十足的Live Message及實用的即時翻譯，前者可以把用戶寫下的訊息或圖畫，變成GIF格式動畫，順着筆迹次序不斷重複，並會閃出Bling Bling效果，你亦可在相片寫上Live Message，為靜態影像加添動感氣氛。後者則可在瀏覽網頁或閱讀電子書時，將S Pen懸空在單字上方即可進行翻譯，也可點選句子作整句翻譯。話說回來，除了6.3吋QHD+ Super AMOLED全熒幕，Note8其他硬件配置也屬旗艦級數，如S835八核心及6GB RAM，還提供三種容量版本選擇，最高為256GB，若再加裝256GB micro SD卡擴充，儲存容量可達512GB之多。



雙鏡頭預覽景深



Note8另一賣點是同廠首部裝有雙鏡頭的旗艦機款，兩個鏡頭皆為1,200萬像素及支援OIS光學防震，當中主鏡頭擁有F1.7大光圈及Dual Pixel雙像素感光，面對昏暗環境，亦可拍得明亮影像，另一是F2.4光圈的遠攝鏡頭，可以帶來兩倍光學變焦效果，由於保持相同解像度，不似其他手機切換鏡頭變焦後，須降低解像度。



除了將景物Zoom近，這對鏡頭還可以同步拍攝，將正常焦段與特寫影像同時保存，不過講到最好玩之處，相信是利用兩個鏡頭來偵測景深，而景深效果更可以即時預覽，在取景畫面拉動右側那條黃色Bar，便可立即看到不同景深的分別，從而手動設定出想要的景深效果，實試發現設為淺景深時，背景模糊化相當自然，人像拍攝主體尤其突出。要是拍得太倉促，之後也可以在編輯相片時再作調校景深。一如S8系列，Note8用戶也可配合自家DeX底座，將手機變成桌面電腦，在大熒幕工作或玩遊戲，而且新操作介面經過改良，使用起來體驗更像電腦。