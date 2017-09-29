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﻿賽車大作免費試玩

2017-09-29 列印
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　　國慶及中秋一連幾日假期，未諗好節目，不如去奧海城免費試玩Xbox賽車大作。由即日至10月5日（四），奧海城2期中庭將會變身《Forza Motorsport 7》飛馳體驗區，這款以60FPS、真4K解像度及HDR色彩技術打造的賽車大作，將會在場內提供免費試玩。另外仲有《FIFA 18》、《Cuphead》、《Minecraft》等試玩區，一家大細有排玩！文：Anna

查詢：www.xbox.com/zh-HK/
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