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﻿全屏智能新錶

2017-09-29 列印
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　　能夠時刻幫手Check住運動量的智能手錶，愈來愈受歡迎。好似新出的Fossil Q Venture，搭載Android Wear 2.0，可以直接以Google Play下載第三方應用程式，包括UA Record by Under Armour、Strava及RunKeeper等，在全屏幕OLED顯示屏下，更加方便閱讀及操作。另外現時只要對手錶說出「Ok Google」，便可設定提示、查詢天氣或導航，手錶運作更獨立，好方便！

售價：$2,800（鋼帶版）、$2,600（皮革錶帶版）文：Anna

查詢：2468 2952
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