﻿平民版花膠宴

踏入秋季，天氣開始乾燥，最適合吃花膠滋補，但坊間食肆的燉花膠，收費動輒數百元，若是鰵肚，索價更高達數千元。最近筲箕灣東大街開了家新店「撈喜」，供應一系列花膠菜式，定價非常親民，一客足料招牌花膠撈，七十元有找，讓花膠也變成平民美食。文：陳芍瑩 圖：何健勇



新店菜式以小黃花魚的黃花膠入饌，雖不是頂級貨色，但經曾於米芝蓮一星利苑酒家任職的主廚輝師傅巧手處理，質素不下貴價貨。輝哥從相熟海味老字號取貨，用水浸泡花膠一晚，再以攝氏八十度暖水焗至脹身，洗淨後放入雪櫃備用，大約每兩天換一次貨，以保證質素。



原汁原味 足料滋潤



菜式多元化，全以花膠入饌，有齊前菜、小食、撈麵及甜品等。例如前菜美人撈（即花膠沙律），把一隻花膠切絲，拌入沙律醬和日式芝麻醬品嚐，特別滋味。養顏的燉湯，用上花膠、雞腳、紅棗等材料熬上五小時，足料味濃。至於花膠撈麵，花膠加入上湯熬至入味，上碟時淋上鮑魚汁，搭配蝦子麵享用。大家想吃得貴氣點，可選金箔撈麵，灑上金箔的花膠，賣相精美吸引。



甜品不時不吃，按時令以蓮子、棗王、木瓜、椰子等材料燉製花膠，滋潤可口。吃齊以上前菜、撈麵及甜品三道菜，不到二百元，以平民價便可享用一頓水準頗高的花膠宴。另推介「撈喜豪華餐」，有齊招牌花膠撈、燉湯、二選一小吃及灼時蔬，只售$148，非常抵食。



除花膠外，還有鮑魚、魚翅、海參等高貴食材供應。推介富貴撈，將海參、花膠、魚翅簡單烹煮及調味，便可原汁原味享用。小食冰鎮鮑魚用上南非六頭鮮鮑，以自家製滷水膽浸上半晚，置雪櫃冷藏，入口透心涼，且鮮味十足。新張期內，由即日（9月29日）至10月10日（二），只要柯打招牌花膠撈，即可以優惠價$28享用冰鎮鮮南非鮑，不要錯過。



撈喜



地址：筲箕灣東大街



4-10號地下



3A號舖



查詢：2555 8819