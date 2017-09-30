﻿中秋禮籃割引筍貨入手

中秋節就快到，也是禮贈親友的時候，一田超市現在正舉行的中秋食品節推廣，當中海味、蛋卷禮盒樣樣有齊，還有各式月餅和新派Fusion臘腸，均以折扣價發售，一於精明掃貨跟親朋戚友喜相聚。



海味低至47折



為親友準備海味作過節禮品，實際又得體，今次特設海味市集，精選鮑魚、花膠、海參等貴氣食材，而且雲集安記、余仁生和阿一鮑魚等品牌，選擇非常多。部份海味更以低至47折發售，是入貨好時機。Zoey特別推介綠之聖舞茸及猴頭菇套裝，產品以半價發售，再送價值$108的日本花菇王，計落相等於原價的四左右。



Cute 爆月餅



過中秋怎少得月餅禮盒，今次超巿就精選日本水果月餅和醇茶月餅等，其中特別推介KUMAMON部長以自己嘜頭做成的月餅，分別有O嘴及笑嘴造型，月餅有黑糖豆沙月餅、金莎奶黃月餅及薑汁奶黃月餅三種口味，而且用上熊本縣雞蛋製作。月餅禮盒外形夠Cutie，食材又有保證，是送禮之選。



滋味蛋卷臘腸禮盒



除了參茸海味及月餅禮盒，臘腸、蛋糕、蛋卷亦是熱選貨品特別推介家香臘腸膶腸系列，系列備有多種口味，如純意大利黑松露臘腸及黑松露鵝膶腸，送禮特別矜貴。



Zoey入貨攻略



部份貨品只限於一田超巿的指定分店發售，如余仁生花旗參花菇響螺頭禮盒只於屯門店有售，鳴門金時番薯蛋糕禮盒是將軍澳店的限定中秋節優惠，可先上網瀏覽心水貨品，就可更節省掃貨時間。



查詢︰3615 1838/ www.yata.hk