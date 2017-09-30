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﻿小王子駕到 4米高雕像現身

2017-09-30 列印
小王子與靚靚花車等你Selfie。
4米高小王子雕像非常搶眼。
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　　小王子Le Petit Prince最近來到香港，慶祝將軍澳PopWalk2及3期開幕，商場更以「Walk is Love」為主題，提倡愛幻想、愛地球和愛環保等理念。由即日至10月31日期間，場內更會推出連串推廣活動，當中最吸引眼球之作，自是門外放置了全港首個逾4米高小王子雕像，讓大家可以影相Selfie一番；而於PopWalk 2期場內，更有小王子玫瑰花馬車恭候大家光臨，向你招手入座擺Pose留倩影。至於1期地下中庭就有小王子與他的玫瑰場景裝置，小王子更會以一身貴氣裝扮現身。此外，場內亦會開設全港首個小王子Pop-Up Store，店內更會發售限定比利時朱古力禮盒。

  活動期間，凡於場內以電子貨幣消費滿$2,500，即可獲贈Le Petit Prince限定法式野餐盒及餐碟一套。

PopWalk × Le Petit Prince ~

Walk is Love

地址：將軍澳至善街19號

查詢：2679 9300
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