﻿樂尋不丹紀念品

旅行已經成為現代人生活的一部份，既可以讓心情放鬆，也可以是體驗。好像今次的被訪者Lily，就因早前跟朋友到不丹而愛上當地的一事一物，最後還自設網站，出售不丹小物，希望將這份遊歷的精采與快樂，帶給香港人。文︰Angel



曾譽為快樂王國的不丹，近年成為不少喜愛深度遊的旅者目的地。正因為不丹政府規限，不容許自遊行，又需要由當地導遊及司機全程帶領，所以Lily跟朋友計劃了一段時間才起行。一到當地，Lily便愛上那裏的人和事。「不丹人都很友善，當然我覺得因為他們本身很快樂，所以面對一切亦很樂觀。當地民風簡樸，更有不少人是以經營手作生意來維持生計。逐漸地，我也欣賞他們的手作仔。例如民族布袋、天然香梘等，都盡見不丹人熱愛自己國家的一草一木。」就是這份感動，令Lily萌生與朋友開設網店的念頭，專售不丹特色手作。



在她開設的不丹小物網上店「Joyster生活館」內，就放了不少不丹民族布袋，這種布料為當地所產，多以直條與斜角細紋配搭製作，鮮艷繽紛，「因當地規定全民都必須穿着由這種布料製作而成的衣服上學上班，所以當看到由傳統特色布料製成的小袋，也能感受到不丹風味呢。」Lily補充。此外，網站亦有售有機檸檬草油、香規，以及具極收藏價值的不丹郵票。



網上所出售的貨品不多，定價也多只是數十元，作為一盤生意是否真的有錢賺？Lily直言出售旅遊手信主要目的並不是為賺錢，只為分享旅遊的快樂。希望憑着自己喜愛旅遊的心，將旅行的點滴跟大家分享。



查詢︰www.facebook.com/Joysterworld/



希臘花茶手工梘



因為地域、金錢和假期限制，香港人來來去去都是到日本、首爾、及泰國等地旅遊。如想購買較罕有的旅遊手信，建議不妨到有信譽的網店選購。好像專售希臘產品的T For Panda，有齊有機肥皂、有機茶葉及無花果等特色小物，網主月前更獲電台邀請訪問，知道網主不時親身前往希臘入貨，筆者亦被其誠意所打動。



查詢︰tiffanypanda.com /