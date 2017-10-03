﻿法國里昂 世遺古蹟深度遊

里昂乃法國南部的千年古都，擁索恩河（Saone River）和隆河（Rhone River）兩大流域，從地形可分為索恩河西岸的舊城區（Vieux Lyon）、兩河之間的半島（Presqu'le），及隆河以東的新城區三大地段，當中，舊城區及半島幅員500公頃的土地已被納入世界文化遺產的範圍，踏足這座到處保有古羅馬時代痕跡的城市，確是一步一歷史。 文、部份圖片：Nancy 鳴謝：ONLYLYON



里昂舊城 漫遊公元前



溯流追源，一支羅馬軍隊於公元前43年在里昂舊城區（Vieux Lyon）的富維耶山駐紮，並興建了古羅馬劇院和音樂堂，視為里昂的歷史開端。該處現今變成世界文化遺產，雖然部份建築已遭受破壞，但劇院保存良好，漫遊其中仍感受到昔日的磅礴氣派。



而位於富維耶山頂的世界文化遺產——富維耶聖母聖殿（Basilique Notre-Dame de Fourvière）是舊城地標，為里昂人推介的必遊景點。聖殿建於十九世紀末，融合羅曼和拜占庭式建築，殿內環境莊嚴，粉飾精緻的花窗玻璃，現今仍是里昂人重要的崇拜地。步行至聖殿後方，可一百八十度俯瞰城景，黃昏時份金光灑落，景色一絕，不愧為欣賞里昂城景的最佳位置。



www.fourviere.org（富維耶聖母聖殿）



懷古氛圍 特色小店林立



佔地約二十四公頃的里昂舊城區，於1998年獲聯合國教科文組織列入世界文化遺產名錄，區內遍佈文藝復興式建築，代表作有里昂主教座堂（Cathédrale Saint-Jean-Baptiste）和聖保祿教堂（Église Saint-Paul de Lyon），還有大大小小的博物館，大可來一次深度遊，讓眼球享受建築美。區內還有許多充滿懷古氛圍的舊式紅磚建築物，地面亦設置商店，較具歷史的有絲綢店，另外還有新穎的家品和特色小店，饒富趣味。



由於舊城依山而建，遠古居民出入都要使用山路，因此建立了貫穿民宅的秘密通道Traboules，方便生活、搬運和工作所需，粗略估計現時仍有逾三百條通道。這些通道現已成為逛舊城區的捷徑，基本上一般遊客也可自由通過，但由於民宅仍有人居住，路過時請保持安靜。



里昂半島 滿佈文藝復興建築



里昂半島（Presqu'le）坐落於索恩河和隆河之間，是里昂的政治、金融、購物、美食，以及文化藝術核心地帶，猶如里昂版的港島區。街上最大特色是隨處可見的文藝復興時期建築和古蹟，歷史美景當前，教人走着走着便不自覺拍下數百張風景美照，當中半島地標聖尼濟耶教堂（Église Saint-Nizier）（圖）最受遊客歡迎，閃光燈不絕。除陸路外，遊客也可選擇搭乘Lyon City Boat觀光船，沿「河路」欣賞索恩河與隆河兩岸的景色及古蹟，共提供四條路線，每位收費12.5歐元起，其中以舊城區至康弗倫斯區的路線最受歡迎。



來到半島，逛美術館是指定動作，當中必不能錯過歷史悠久的里昂美術館（Musée des Beaux-Arts de Lyon）。建築物前身為十七世紀的修道院，設有七十個展廳，共收藏八千多件古代文物和逾三千件藝術品，更不時舉辦話題展覽，好像早前向法國畫家兼野獸派創始人Henri Matisse致敬的大型油畫作品展覽，便吸引了眾多藝術愛好者慕名前來欣賞。



www.mba-lyon.fr/mba（里昂美術館）



匯流博物館 回顧人類發展史



位於索恩河和隆河交匯處的康弗倫斯（Confluences）區原為工業區，近年區內多家廢置工廠被活化，新建不少創意建築，因此當地人稱之為「新區」。這裏最具代表性的建築之一為匯流博物館（Musée des Confluences），外觀設計注入水晶、雲和底座三大元素，活像一座晶簇。常設展館以人類進化的故事為主題，回顧文明發展的悠長歷史。



看畢物種起源，不妨到博物館餐廳Brasserie des Confluence一嚐星級美食。餐廳設計摩登，外牆為落地玻璃，灑進天然光，配搭時尚家具，充滿生氣。這裏的食物均由米芝蓮二星大廚Guy Lassausaie及名廚Jean-Paul Pignol炮製，質素之高可以想像！食物主打新派精緻法國菜，主菜平均每道約二十多歐羅，值得一提是平日設有主菜加甜品套餐，只需二十四歐羅，尚算抵食。



www.museedesconfluences.fr（匯流博物館）