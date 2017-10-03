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﻿冬日歐遊 里昂再法現

2017-10-03 列印
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　　今期《食玩王》將會帶大家飛往歐洲浪漫之都——法國，並深入其第三大城市、距離巴黎約兩小時火車程的里昂（Lyon），展開一段非一般的法國之旅！論購物，雖然里昂及不上巴黎般多姿多采，但說到旅遊性價比卻絕不遜色，皆因其早被聯合國教科文組織列為世界人文遺產城市。

　　這趟我們除踏足世遺古蹟，更貼地體驗當地藝術文化、參與大型盛事及休閒活動，當然也少不得逛逛特色購物熱點和嚐盡米芝蓮食肆……值得一提是每年12月，當地都會舉辦聞名全球的《里昂燈光節》，想率先直擊這個雲集世上最頂級光影藝術的盛事？記得本周五（10月6日）買份《星島日報》，隨報免費附送新一期《食玩王》！
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