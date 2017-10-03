﻿奧地利航空周年慶機票特惠

在2016年9月，奧地利航空（Austrian Airlines）正式開通香港往返維也納的航班服務，以波音777客機每星期五班往返兩地，去程為逢星期一、二、四、五及日下午一時十五分，同日晚上七時十五分抵達，回程則為逢星期一、三、四、六及日下午五時四十五分，並在翌日上午十一時二十五分抵達香港。



為慶祝這條香港航線啟航一周年，奧地利航空現正推出香港往返奧地利維也納的特惠機票，經濟客位來回票價只需4,880港元起。特惠機票由即日至10月9日有售，適用旅遊日期則由即日至明年6月24日，當中更已包括今年秋季及明年夏季這兩個旅遊旺季，更吸引是4,880港元起的票價已把相關稅項及燃油附加費計算在內，稱得上是極為划算。另為繼續優化這條航線的服務，奧地利航空更會在明年夏天為往來香港的航班引入特選經濟客位，大家不妨拭目以待。



文︰遊加里



www.austrian.com