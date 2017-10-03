﻿味尋雪梨(一)人氣廚師發辦

在剛過去的暑假，Fifi趁機到位於南半球的澳洲雪梨避暑，相約彼邦好友四處覓食，嚐盡多元文化滋味。當地眾多日本料理店中，首推啟業不久的人氣Omakase熱店Sasaki。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



Sasaki位於雪梨Surry Hills的隱秘小巷中，主理人兼主廚Sasaki-San約六年前開設了日系咖啡店Cafe Cre Asion，年初又開設Sasaki日式料理店，廚藝精湛加上待客至誠，開業數月小店火速成為城中熱點。



細緻料理 口感豐富



是夜Fifi與友人點了十道菜晚餐Omakase，打頭陣的是Sydney Rocks，地道石蠔吃前加入少許柚子油醋提鮮，味道鮮甜，口感Creamy。大廚隨後奉上Prawn Ceviche，甜蝦以蘋果醋醃漬，有別於拉丁美洲檸檬汁配辣椒醃漬的傳統做法，煙韌的甜蝦配合爽口的蘋果粒和芫荽品嚐，風味清新。



接下來的Salmon Namero（日式三文魚他他）伴以甜茴香及香烤葛縷子同吃，口感豐富。蘆筍天婦羅的超薄炸衣配上榛子薄片，用時蘸點少許紅菜頭Amazuan（日式酸甜汁）享用，與微澀的蘆筍味道出奇地夾配。



烤鴨胸肉汁豐富，伴碟的鴨肉腸做得十分出色，自家製的鴨肉腸沿用鴨皮當腸衣，再將嫩滑的鴻喜菇和爽脆的沙葛粒拌入免治鴨肉腸中，免治鴨肉肉味香濃、口感順滑且不失嚼勁，風味獨特。



至於慢煮牛面頰則沿用傳統西式紅酒，以及拌入家鄉味噌入饌，牛面頰經慢煮後吸收醬汁精華，肉質軟腍且充滿膠質，口感可喜。最後的甜品是抹茶粉蛋白糖霜配柚子乳酪及清酒梨子布甸，前者風味清新，後者口感綿密，甜美的味道為這頓晚餐畫上圓滿句號。



Sasaki



地址：102/21 Alberta Street, Sydney, NSW 2000, Australia



電話：61 02 9068 9774



網址：www.sasaki.com.au



收費：晚餐廚師發辦Omakase，每位80澳元（約500港元）。