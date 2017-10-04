﻿中秋夜影靚相 補光自拍神技

就快到中秋節，一家人晚上去公園玩燈籠、BBQ兼吃月餅，梗要Selfie一番，然而夜間拍攝有一定難度，近日加推新色的CASIO自拍神器EX-TR80夜攝功能超班，加上其雙LED補光燈設計，可輕鬆拍出高質Selfie靚相，不過定價六千多元不算親民，平玩或可考慮雙鏡頭自拍新機ASUS ZenFone 4 Selfie，自拍質素同樣出眾！



文：Anna 圖：何健勇



模特兒：Kit@Primo



每年中秋一定見到朋友狂貼晚上在公園玩燈籠的相片上網，但晚間公園燈光微弱，結果成像鬆郁朦，浪費了浪漫夜色美景。近日新推出淺粉藍及玫瑰粉兩款新色的CASIO自拍神器EX-TR80，其美顏效果街知巷聞，原來夜攝功能亦有其過人之處，比起手機的全自動攝力更出色。例如夜攝必備的內置閃燈，機身上的閃燈設計搶眼之外，TR80還設有雙LED補光燈，置於鏡頭左右，比手機只有單一閃燈，拍攝時面部受光相對較均勻，夜攝人像保持自然效果。另外TR80的外框設計，今代可以作三百六十度旋轉，單手自拍拎機都可以拍攝較闊影像，更可充當機座用途，置於地上一班人齊齊自拍，取景靈活度完勝手機。



未用過自拍神器的模特兒Kit坦言，自己從未考慮入手這類美顏相機：「我知道好多Model都有這部機，但自己買相機只會考慮較高階的款式，因為手機Apps已可做到美顏等效果。」實試晚上在海邊自拍後，她對此機有不少改觀：「其實美顏效果感覺分別不大，反而是夜攝可以連對岸的景色都出到，好有驚喜！不過定價還是太貴，要再考慮。」



必學小技巧



記住開閃 確保清晰



在暗黑公園或海邊，想影像鮮明，不能欠缺閃光燈。無論自拍神器TR80還是手機，由於感光元件屬迷你級，就算自動調到最高感光值（ISO），大家看不見的快門設定可能會轉到較長時間，在手持情況下，很大機會出現走焦情況。所以記住要「開閃」！



色溫平衡 避變鬼怪



中秋少不免跟蠟燭玩自拍，在昏暗環境下，蠟燭作為僅有光源，色溫考慮及擺放位置都要小心，以免變鬼怪！首先蠟燭既是道具，亦是拍攝光源，好多人以為捧在面下拍攝感覺夠神聖，但從下而上的燈光就跟鬼片拍攝風格一樣，所以記得將蠟燭光置於面旁位置（當然要小心為上啦！）。其次由於蠟燭色溫相當偏黃，全自動拍攝時就十成十變黃面婆！解決方法除了用白色補光燈，還要靠街燈幫手。蠟燭置於面頰右邊，街燈就位於面頰左邊，盡量令光度均勻，在自動模式下都可保持自然。



保持距離 重現背景



雖然用補光燈可保持影像清晰，但如果跟主體距離太近，會令主體跟背景的光度相差太遠，令被攝者「得番個頭」。想重現背景令相片不會太單調，鏡頭跟主體就要有少少距離，令補光燈強度跟背景光度保持平衡。