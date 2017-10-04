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﻿同場加映：雙鏡頭新機

2017-10-04 列印
■ASUS近日新推出ZenFone 4 Selfie，規格走中階路線，三卡插槽設計實用。（售價：$2,198 查詢：ASUS/3582 4770）
■5.5吋機身方便女士們單手揸機自拍，再加雙前置鏡頭及補光燈，中秋自拍無難度！
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　　找來韓星孔劉做代言人的ASUS，主攻女性用家之心相當明顯，近日更推出自拍手機ZenFone 4 Selfie，新機設有兩個前置鏡頭，包括高解析度2,000萬像素主鏡頭及120度超廣角副鏡頭，設計破格之餘功能亦多多，除自拍取景可遠近包抄外，仲可以一邊影相一邊錄影！手機亦內置人像模式，自拍都可以做到淺景深效果，突出主體。加上新機定價僅二千多元，各位「孔太太」一定要支持啦！
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