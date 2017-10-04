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﻿實用航拍機專用袋

2017-10-04 列印
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　　以前通常只會在電視或電影裏看到用航拍機拍攝的畫面，現在就連社交平台亦不乏朋友Share航拍片，可見航拍機已愈來愈大眾化。相機袋品牌Lowepro近日就為航拍機推出DroneGuard系列專用袋，定價千多元的DroneGuard BP 250以防水面料製作，間隔亦好實用，可以放進一部Mavic Pro、一部入門單反連70-200mm鏡頭及外置閃光燈，更設有專用格供擺放10吋平板，夠專業！

售價：$1,290文︰Anna

查詢︰2950 0175
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