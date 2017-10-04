史卓豐明晚座騎貴精不貴多，四駒當中有三匹曾在其胯下贏馬，今次故劍重逢人馬一定合拍，昨晨收操後，豐仔表示轉投麥廄初出的「雄霸」有備而臨，而賀廄「慣勝聆聽」的晨課表現良好，均有望取得頭馬進帳。 「雄霸」今年四月晨課後流鼻血，被逼提早歇暑，及後轉投麥菲文馬房，近期操練尚足，早前試泥閘更大勝五個馬位而回，明晚復出跑唯一勝程谷草千二，上季的贏馬功臣史卓豐說︰「即使『雄霸』久疏戰陣，然而近期牠操練時的表現，我實在感到牠已狀態回勇，爭勝的最大障礙只在於排十二檔起步，但『雄霸』向來靠後勁爭勝，過往亦曾排大外檔而後上接近，所以只要臨場的早段步速夠快，牠能找到遮擋留力，依然是爭勝分子。」 「慣...

2017-10-04