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﻿環保高速打印

2017-10-04 列印
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　　環保可以說是社會的大潮流，就連商業科技都同樣追求環保，好似Epson新出的A3商用噴墨影印機WF-C20590，就主打高效率同環保，相當創新。新機採用PrecisionCore Line Head技術，每分鐘可高速打印100頁。另外，系統影印時毋須預熱，因此過程中不會產生高溫，可減少能源消耗，亦不會產生異味，使用起來更安全！

文︰Anna

查詢︰www.epson.com.hk
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