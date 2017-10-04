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﻿抵玩無線充電配件

2017-10-04 列印
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　　上月底新出的iPhone 8/8 Plus適用於支援Qi規格的無線充電配件，雖然Apple自家的AirPower尚未推出，但不少副廠無線充電配件已先後登場，好像韓國品牌Spigen推出的無線充電板，就曾在Apple發佈會上亮相。充電板外觀設計相當纖薄，機底加有防滑墊，定價只是二百多元，絕對是抵玩之選！售價：$228文：Anna

查詢︰8113 1148
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