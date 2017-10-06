﻿共享新潮 自助租移動電池

市面上有愈來愈多不同類型的「共享」（Sharing）服務，如最近推出的共享移動電池服務，就以自助、無現金交易借還手機電池（俗稱尿袋）為賣點，進攻本地共享市場！



文：Anna、Ki 圖：褚樂琪



每小時租用費$5



「共享服務」陸續攻港，繼共享單車服務後，最近就有本地初創供應商Cha Cha Station籌辦「共享移動電池」服務，其CEO Davis Chan解釋搞共享生意的原因：「除了全世界共享概念盛行外，我們亦見到香港用家已經對『無現金』交易開始受落，大家習慣袋住電話便出街，有甚麼需要，一部手機都可解決，所以我們對前景很有信心。」



共享移動電池服務以全自助及無現金為主打，過程好簡單，在手機下載程式後，「綁定」好信用卡，就可在附近找充電站（現時約一百五十個，包括餐廳、酒吧等），然後一掃QR Code，就可取得電池，收費及按金都會在信用卡自動被扣除。當用完後，回到充電站放回電池，再用手機掃描，熒幕會顯示退回按金於信用卡帳號，中途完全不經人手，不用排隊輪候專人註冊、劃名、分配。每次租用收$5（一小時），惟使用該服務前，需以信用卡繳付按金一百元及充值二十元（充值費不能退還），按金可於歸還充電機後選擇全數退回信用卡內（選擇原地借還可免卻按金）。此外，借取電池時，用家還可揀選所需要的電線，包括Lightning、microUSB，甚至USB Type-C都有，而且是免費送贈給用家，不用歸還！



香港細易實行



問到Cha Cha Station會否擔心電池會大批被盜，Davis Chan表示，對港人充滿信心。「其實內地早有共享移動電池服務，我們知道其遺失率數據只有2%，相信港人的表現會更好！」另一方面，預計10月又有新共享電池服務推出市場，而7-Eleven也剛宣佈革新外置充電器租還服務。Davis直言：「我們很歡迎更多相同服務投入市場，多幾家不同公司，才能教育到用家，讓他們認識到『共享』服務的概念。」他續指，香港是一個發展共享服務的理想之地：「以我們共享移動電池為例，香港地方細，用家很容易就找到鄰近的充電站，令借取服務更方便。另一方面，其實好多東南亞市場都以香港為首，看見香港都在大搞共享，其他國家都跟隨去做，所以已經有很多投資者聯絡我們。」查詢：6474 8878