﻿同場加映 Co Working Space新點

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港名廚Jacky Yu台南炒車 單車遊險進鬼門關
潮興單車旅遊，不少香港單車迷喜歡台灣踏單車。私房菜館「囍宴」掌廚余健志（Jacky Yu）日前往台南遊玩，租用電動單車代步，詎料在斜路翻車倒地，臉、額、鼻和腳受傷，他獲熱心途人駕車送院，半張臉包滿敷料...
2017-10-06
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黃金周消費增一成 逾3800億元人民幣
為期八天的國慶中秋超級黃金周已接近尾聲，內地國家旅遊局表示，首四天假期全國出遊人次高達四億六千一百萬，總消費金額更超過三千八百億元人民幣，出遊人次、消費金額均較去年同期增加逾一成。 超級黃金周尚有兩天完結，但北京故宮和長城、上海迪士尼樂園、西安兵馬俑、南京夫子廟、雲南麗江古城等著名景點景區依舊擠滿來自全國各地的遊客。國家旅遊局表示，截至周三為止，首四天國慶中秋假期共全國出遊人次高達四億六千一百萬，較去年同期增長逾一成一；國內旅遊收益達三千八百五十六億元人民幣，較去年同期上升一成四。當局預計，八日國內旅遊人數將增至七億一千萬人次，國內旅遊收入將達五千億元人民幣。 大部...
2017-10-06
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諾貝爾文學獎揭曉 石黑一雄爆冷奪殊榮
諾貝爾文學獎花落誰家昨日揭盅，日本作家村上春樹再次大熱倒灶，由同胞、英籍日裔小說作家石黑一雄奪得殊榮。瑞典皇家科學院讚揚石黑的作品充滿巨大情感驅力，當中更能發現現實世界與虛幻深淵的連結。 瑞典...
2017-10-06
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屋苑紛錄高價成交個案
據星島地產網報道，屋苑紛錄高價成交個案，鰂魚涌康怡花園J座高層5室，面積902方呎，3房1套間隔，向南望開揚球場景，原開價1680萬元，議價後剛以1650萬元連租約成交，成交價創屋苑分層新高，較一周前...
2017-10-06
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美股三大指數再破頂 港股ADR率先跨越大時代
美股三大指數續創新高，最新出爐的失業人數顯著減少，加上8月貿易赤字下滑至11個月新低，利好大市氣氛。恒指今天假期後復市，相信會承接假期前升勢，突破「港股大時代」高位28588點。分析預計恒指有望高開200至300點，預料在中央「十九大」舉行前，恒指要衝破大時代高位問題不大。 美股杜瓊斯工業平均指數曾升穿22700點水平，今晨四時收報22775點，升113點；納斯達克指數收報6585點，升50點；標準普爾500指數收報2552點，升14點；三項指數均再創日內紀錄新高。 歐洲主要股市近日受西班牙加泰隆尼亞獨立運動困擾，除德股外昨日稍見喘穩，西班牙股市IBEX指數周三錄得...
2017-10-06
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巴利倦勤未絕望 小龍問路
威爾斯於世界盃歐洲區外圍賽D組落後榜首的塞爾維亞四分，仍有機會在最後兩輪後上取得首名直接晉身決賽周資格。今晚作客早已出局的格魯吉亞，紅龍主帥高文豪言不勝無歸，小將活特本料肩負重任，直取客勝。（有線61、64、201、203台周六凌晨0:00直播） 在D組威爾斯以十四分排次席，最後兩輪仍可望趕上四分領先的塞爾維亞。雖然主將加里夫巴利因傷倦勤，但領隊高文仍信心十足道︰「我軍過去數場賽事都曾經缺少不同主將，但這不會影響整體的發揮。」 預計剛榮膺威爾斯年度最佳年輕球員的利物浦小將活特本，可乘巴利缺陣而得到更多上陣時間，而中場艾朗藍斯和祖阿倫等星將悉數在陣，實力不容輕視。格魯...
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共享新潮 自助租移動電池
市面上有愈來愈多不同類型的「共享」（Sharing）服務，如最近推出的共享移動電池服務，就以自助、無現金交易借還手機電池（俗稱尿袋）為賣點，進攻本地共享市場！ 文：Anna、Ki圖：褚樂琪 每小時租用...
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女神年賺百萬 倪晨曦逼港鐵鹹蛋送飯
月前踏入30歲嘅倪晨曦（Elva），05年憑靚樣選美入行，拍過戲又做過模特兒，最爆莫過於08年跟黃宗澤傳過吓緋聞囉！近年Elva轉戰社交平台，拍片上癮，日前仲開間「晨曦工作室」，靠拍瑜伽、美容和旅遊短...
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社論——資助長途車資 須簡單易行
特首林鄭月娥首份《施政報告》將於下周三出爐，是她兌現競選承諾的重要時刻。近期有多項報道指出，她將落實使用政府從港鐵所得股息，資助市民長途車程的車費開支。市民期望這項新政，幅蓋面大，執行簡易，並盡量寬鬆，以盡快減輕市民的交通開支負擔，展示出這屆政府利民紓困的決心。 港鐵高票價問題，曾被林鄭月娥形容為特區「三座大山」之一（其餘為領展和強積金對沖）。港鐵主席馬時亨年前主動提出，港府作為港鐵大股東，每年從港鐵取得逾四十億元股息，可用於資助市民的長途車資，且範圍不限於港鐵，其他交通工具，例如巴士公司、小巴等乘客亦可受惠。林鄭月娥在競選特首時，表示願意接受這個建議，皆因付諸實行，好處不...
2017-10-06
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澳職開鑼 FC悉尼劍指常規賽
FC悉尼去季以無敵姿態於澳職常規賽封王，緊接再於季後賽決賽力克勁敵墨爾本勝利捧盃，度過完美一季。該隊不單止保留由王牌中場連高域領軍的冠軍班底出戰今午展開的新一季常規賽，還簽入波蘭國腳美亞斯祖夫斯基加強中場力量，如無意外應可衛冕成功，兩倍的常規賽奪冠賠率不容錯過。 去季FC悉尼以二十勝六和一負的佳績勇奪常規賽冠軍，領先次席墨爾本勝利十七分。到季後賽階段，該隊先在四強3:0輕取珀斯光輝，決賽再互射十二碼擊敗勝利，第三度封王。 悉尼於新球季的實力有增無減，去季常規賽攻入十五球的巴西前鋒保保、隊長兼射手保斯基、塞爾維亞中場大腦連高域等主將悉數留隊，同時還簽入於西亞打滾三年的波蘭國腳...
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