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﻿同場加映 Co Working Space新點

2017-10-06 列印
■共享辦公室除了能夠活用空間，更透過科技增強租戶之間的聯繫與溝通。
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　　提到共享，怎能不說共享辦公室概念？計劃於本地開設十個Co Working Space的naked Hub，剛於西區文咸街和新街開設兩個新點，前者共有十六層共享辦公室，擁有近八百張辦公桌，現時第一期已近乎全數租出；後者有開放辦公區和獨立辦公室，可依據團隊變化而作出靈活調整。所謂Co Working Space是指一棟甚至一層或一區由眾多公司共同租用。作為Co Working Space，除了充份利用空間，也以科技為租戶作業務配對，就如naked Hub所設計的手機應用程式中，能促進多達十萬名客戶的互動，從而促進辦公室內的溝通與協作。
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