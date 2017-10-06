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﻿其他選擇 便利店具優勢

2017-10-06 列印
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　　講到方便，便利店辦「共享」服務似乎甚具優勢，7-Eleven近日宣佈革新外置充電器租還服務，大眾可於全港超過七百家店舖（不適用於全線港鐵站、迪欣湖、迪士尼行政大樓、昂坪市集、海天碼頭、機場禁區及第二機庫店舖）租還外置充電器，$10租借四天，並可於不同店舖租還。用家須繳付按金$90，租借日第五天起為逾期，每天收費$10。
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