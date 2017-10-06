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﻿美式軍事迷

2017-10-06 列印
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        一向以美式軍事及機車文化作為設計主題的日本品牌NEIGHBORHOOD，今季新作延續品牌基因，散發陣陣剛陽味道。

　　當中Urban Garment Line大玩上世紀九十年代的潮流元素，SVG Line則以現代社會的事物作為創作靈感，至於Youth及Mil-spec Line就以美式Casual Items融和品牌的軍事標記圖案，當中不乏粉絲熱捧的迷彩單品。文：Travis
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