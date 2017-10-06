﻿住家風味 番薯糖水

灣仔最近開了家小店SKM Desserts，鄰近熙來攘往的大街，卻隱藏茶餐廳後門處，猶如鬧市中隱世食店。新店以港式糖水作招徠，款式只有數款，加上法式焦糖燉蛋，選擇亦不多，有違現今經營之道，但一試之下，卻嚐到久違的古早味，甚具水準。文、圖：朝朗



店主阿Law怕筆者不識路，早已在門口久候，打過招呼後連忙拿出相機拍攝，眼見糖水賣相簡單，選擇只有數款，似乎有違現今經營之道。我一邊拍照一邊與阿Law閒聊，知道他跟太太曾從事出版及傳媒工作，他是設計師，太太Karen專門出版食譜，早前Karen患上重病，治瘉後想多些時間陪伴家人，恰好這時有朋友出租舖位，兩人便萌生開甜品店的念頭。



親選食材 足料炮製



Karen本身拿手烹調小菜，不擅煮甜品，為免太太粗勞，阿Law擔起廚師工作，花了半年時間學煲糖水，兩人為吸取經驗，像小情侶般走遍港九、新界糖水店試食，從中偷師。阿Law表示，他第一次到西環副食品批發市場，感覺就像進入迷宮，食材千門百類，唯有逐家叩門問價，並從中聽取意見。他自問是食材門外漢，港式糖水主要用料如紅豆、西米、番薯等，每款買十斤回家試煮比較，慢慢從中選出合心水供應商。他續說，因為內地進口番薯每批質量都不一，每款食材都要親身挑選，否則任由對方送貨，很可能會貨不對辦。



筆者推介此店番薯糖水，店主參考了九龍某名店做法，薑味特濃，有點像母親在家煮的番薯糖水般美味。他們發覺坊間出品，糖水多過番薯，便以足料作招徠，加入自家手搓芋圓，帶有濃濃番薯及芋頭味，特別好吃。



另外必試招牌法式焦糖燉蛋，可選京都宇治抹茶、好立克、阿華田及原味，此店法式焦糖燉蛋其實不遜五星級酒店餅房的出品，嚐過好立克味道，質感奶滑且甜度恰好。原來Karen嗜吃此甜品，難怪阿Law特別用心鑽研。筆者臨走前，問阿Law會否掛念做設計師的日子？他坦言煮甜品也是一種設計藝術，且能即時知道客人反應，再作改進，難怪店內糖水均是水準之作。



SKM Desserts



地址：灣仔摩利臣山道26至28號地下（日善街入口）



查詢：5721 1250