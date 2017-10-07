﻿自煮攻略 廚具家品展開催

現代人愈來愈懂享受入廚樂，荃新天地於今、明兩天（10月7日及8日）舉行廚具家品展，多個知名的家品及廚具品牌如Staub、德國孖人牌及康寧牌等都會推出減價大割引，各位自煮新人類要快手入貨喇。



鑄鐵鍋四折發售



法國品牌Staub以鑄鐵鍋聞名，鍋身顏色鮮艷，加上設計美觀，令一眾熱愛入廚人士愛不釋手。平日一個中型鍋大約盛惠三千多元，現在部份貨品四折發售，連Zoey都大讚值得入貨，推介給靚太好友。



陶瓷煲半價發售



Nutzen以生產小型家電為主，王牌產品包括有陶瓷煲、熱流鍋和真空果汁機等，今次展覽中推出的陶瓷好易煲接近半價發售，機不可失。



四折吸睛餐具



來自德國的孖人牌盛產刀具、剪具和餐桌用品，近年更推出鍋具系列。今次展覽精選了多款餐具套裝，Zoey特別推介24件裝的刀、叉及匙，原價$2,899，現不用一千元已有交易，非常抵！



限時激搶



活動會推出限時激搶，即是限定日子兼有限數量，例如顧客可以優惠價$599購買原價$1,980的ComingWare Retroflam 36厘米中式炒鍋，不過限量50件。



Zoey入貨攻略



廚具家品展舉行期間，同時可留意其他優惠，如只要商場內購物滿$100，即可以$39換購原價$160美國康寧中式飯碗一隻。另活動又會預留一定數量予Citywalk Card會員，會員憑2,000積分，即可參與限時激搶貨品，較容易買到心水貨。



地點︰荃灣楊屋道1號荃新天地1期中庭



查詢︰3926 5708