﻿自煮攻略 廚具家品展開催

鑄鐵鍋四折發售
法國品牌Staub以鑄鐵鍋聞名，鍋身顏色鮮艷，加上設計美觀，令一眾熱愛入廚人士愛不釋手。平日一個中型鍋大約盛惠三千多元，現在部份貨品四折發售，連Zoey都大讚值得入貨，推介給靚太好友。
陶瓷煲半價發售
Nutzen以生產小型家電為主，王牌產品包括有陶瓷煲、熱流鍋和真空果汁機等，今次展覽中推出的陶瓷好易煲接近半價發售，機不可失。
四折吸睛餐具
來自德國的孖人牌盛產刀具、剪具和餐桌用品，近年更推出鍋具系列。今次展覽精選了多款餐具套裝，Zoey特別推介24件裝的刀、叉及匙，原價$2,899，現不用一千元已有交易，非常抵！
限時激搶
活動會推出限時激搶，即是限定日子兼有限數量，例如顧客可以優惠價$599購買原價$1,980的ComingWare Retroflam 36厘米中式炒鍋，不過限量50件。
Zoey入貨攻略
廚具家品展舉行期間，同時可留意其他優惠，如只要商場內購物滿$100，即可以$39換購原價$160美國康寧中式飯碗一隻。另活動又會預留一定數量予Citywalk Card會員，會員憑2,000積分，即可參與限時激搶貨品，較容易買到心水貨。
地點︰荃灣楊屋道1號荃新天地1期中庭
查詢︰3926 5708