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﻿浪漫花火戀秋祭

2017-10-07 列印
戶外設有日式和屋及璀璨燈飾。
場內有色彩繽紛的日式風鈴陣。
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　　想過充滿氣氛的秋祭，未必要動身飛到日本，元朗YOHO MALL由即日（10月7日）起舉行「花火戀秋祭」，顧名思義，是讓一眾情人於佳節期間感受日本燦爛花火，場中亮點有色彩繽紛的日式風鈴陣，四周更掛上甜蜜絮語紙條，充滿日本園林景致的氣氛。記住參加和風攤位遊戲及工作坊，與愛人攜手設計風鈴，留下開心甜蜜回憶！

　　此外，場內更舉辦了活動「閨密有賞」，當中多個美容化妝品牌會推出限定優惠，各名牌產品更以低至2折發售。而凡於指定商戶即日以電子貨幣消費滿$2,500，可免費換領人氣美容禮品包，登記成為mYOHO CLUB或YOHO MALL VIC CLUB會員，更可以積分換領精美agnès b.禮品。文：Ki

花火戀秋祭

日期：即日至10月22日（日）

地點：元朗YOHO MALL I一樓主廣場

查詢：www.yohomall.hk
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