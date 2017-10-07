此外，場內更舉辦了活動「閨密有賞」，當中多個美容化妝品牌會推出限定優惠，各名牌產品更以低至2折發售。而凡於指定商戶即日以電子貨幣消費滿$2,500，可免費換領人氣美容禮品包，登記成為mYOHO CLUB或YOHO MALL VIC CLUB會員，更可以積分換領精美agnès b.禮品。文：Ki
花火戀秋祭
日期：即日至10月22日（日）
地點：元朗YOHO MALL I一樓主廣場
查詢：www.yohomall.hk
「神奇小子」曹星如（Rex）今晚將在八千名觀眾打氣下，迎戰職業生涯最強對手、前日本拳王河野公平，力爭二十二連勝，延續不敗傳奇！Rex昨形容，河野是「究極級」強敵，未比賽已感受對方的強烈氣場。一旦Rex...
2017-10-07
內地國慶中秋黃金周踏入尾聲，各地昨日開始進入返程車流高峰，多條高速公路再度交通塞，鐵路亦出現返程小高峰，多個火車站人頭湧湧。 國慶日交通嚴重擠塞，導致大量汽車「被困」逾十小時的東莞虎門大橋，前晚深夜汽車流量大增，昨凌晨已汽車已開始大排長龍，廣東省公安廳交通管理局在網上呼籲道路使用者，假期結束時應避免駛經該路段。 當局又估計，直至周日高速公路結束免費前，虎門大橋、瀋海高速江門共和、司前路段、廣州環城高速沙貝路段、廣州機場高速路段、高速公路熱門服務區，車流將一直處於高峰，建議民眾盡早規劃行程。 而國內遊熱門目的地北京，首都機場、北京站、北京西站、北京南站等客運場站隨着假...
2017-10-07
本年度諾貝爾和平獎得主揭曉，由國際廢除核武運動獲得殊榮，諾貝爾委員會讚揚該組織推動廢除核武不遺餘力，並促使世界各國關注動用核武的災難性後果；而組織倡導的《禁止核武條約》，至今已有一百二十二個國家簽署。...
2017-10-07
「奧運三寶」屋苑之一維港灣，位處九龍市區，鄰近港鐵奧運站及大型商場，是區內指標屋苑。今次為大家介紹該屋苑一個罕有複式放盤，實用面積1,476方呎，四房一套房，室內佈置實而不華，最新叫價三千三百萬元。 ...
2017-10-07
港股終於突破2015年4月大時代高位28588，恒指中秋假期後復市，周五承接外圍股市造好，高開247點，見28626，為9年半新高。雖然見高位後升幅逐步收窄，收報28458，升78點，以及在北水欠奉的情況下，大市成交仍有1029億元，跨月連升4個交易日，累漲逾千點。 鼎成證券投資策略總監熊麗萍表示，恒指見港股大時代高位後，有獲利回吐的情況出現屬正常，因為每逢恒指創新高後都會有調整，只要不是有壞消息，調整過後仍會繼續向上。此外，熊麗萍稱在北水欠奉下，港股仍有過千億元成交感到意外，顯示資金持續流入個別板塊，至於下周一A股長假期後復市，如滬指升2%或以上，有望再度刺激港股...
2017-10-07
世界盃歐洲區外圍賽A組形勢緊湊，以十七分排榜首的法國，僅領先第二位的瑞典一分，餘下兩輪不容有失。幸好該隊今晚作客防線脆弱的保加利亞，有狀態大勇的鋒線孖寶拿卡錫迪及基利安麥巴比在陣，教練迪甘斯直言兩人就是球隊的晉級希望，放心捧客勝。 （有線61、201台周日凌晨2:45直播） 法國為鎖定小組首名直接出線決賽周，今仗作客保加利亞以及下周二主場鬥白俄羅斯已沒有失分空間。高盧雄雞教練迪甘斯下令餘下兩輪要全取六分︰「己隊已非常接近出線目標，主導權仍在自己手中，未來兩場賽事定必不勝無歸。」 不過該隊有左閘班捷文文迪和古沙華、中堅哥斯尼、中場保羅普巴等主力因傷倦勤，惟主帥迪甘斯矢...
2017-10-07
現代人愈來愈懂享受入廚樂，荃新天地於今、明兩天（10月7日及8日）舉行廚具家品展，多個知名的家品及廚具品牌如Staub、德國孖人牌及康寧牌等都會推出減價大割引，各位自煮新人類要快手入貨喇。 鑄鐵鍋四折...
2017-10-07
蔡思貝近日被指介入王浩信與太太陳自瑤（YoYo）的婚姻，雖然男方已堅決否認緋聞，惟YoYo至今未為老公平反，昨日再次與社交網分享與囡囡玩相機的照片，王浩信繼續無影；蔡思貝則約賴慰玲探望孫慧雪的BB，未...
2017-10-07
最近看到一單新聞，發人深省。台灣的國防部長馮世寬說，若解放軍犯台，國軍可以抵抗超過兩星期。退役陸軍中將吳斯懷在facebook發文駁斥：國軍守幾天根本不是問題，而是挺獨的人準備好為獨立建國犧牲生命了嗎？ 整件事源於本周二國民黨立法委員賴士葆，在立法院質詢國防部長馮世寬說：「前國防部長李天羽曾說如果兩岸開打，國軍可撐兩周，現在國軍可撐多久？」馮世寬回答：「李天羽只能打兩周，但我不止。李天羽當國防部長，距今已有一段時間，這期間國防部整軍經務有更大力量，可撐更久。」 其後退役國軍中將吳斯懷在facebook上貼文回應說，「民粹和無知才是台灣真正的危機，台灣名嘴談論兩岸開戰，總是對...
2017-10-07
揀馬其中一個重要因素是參考馬匹近績，近仗能夠跑入前三名當然是好賽績，不過三甲不入亦不一定代表賽績差。假設一匹長途馬跑較短路程的賽事都能夠接近，已反映馬匹狀態唔錯，之後角逐擅長的長途賽便值得追捧。 上周...
2017-10-07