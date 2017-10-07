﻿Apple TV 4K HDR畫質進化

相比iPhone 8/X或第三代Apple Watch造成的迴響， Apple TV 4K一如外表繼續保持低調，然而在影音迷眼中，新一代機頂盒的進步來得比iPhone 8可能更大，畫質終於趕上4K之餘，同時支援Dolby Vision等HDR格式，雖然目前可供租用或購買的4K影片不多，但在乏善可陳的4K源訊下，不失為入手荷里活猛片的新渠道。文：B1807 圖：Joe



既然iPhone都不變應萬變，第五代Apple TV 4K也如常沿用上代外觀設計，就連機身大小也保持一致，機背同樣只找到LAN頭及HDMI輸出兩個介面，但核心採用了64bit的A10X Fusion處理器，並在機底開了多個散熱孔，官方表示運算速度比上代快兩倍，且可以硬解H.265編碼的4K影片，同時支援Dolby Vision及HDR 10兩種高動態範圍的顯示技術。當然，前提是你需要有一部相應的UHD電視作配合，當把Apple TV 4K接駁到4K電視，畫面解像度可選擇最高4K/60p輸出，如電視支援HDR，更可進一步選擇HDR及4：4：4顏色編碼，釋放光暗對比與色彩威力。



荷里活新片可租可買



至於操作介面變化亦不大，預載程式依然是熟悉的《iTunes Movies》、《App Store》、音樂及相片等，而Login進入《iTunes Movies》，發現4K HDR片種不算太多，不過仍可以找到新鮮出爐的《神奇女俠》及《異形：聖約》等荷里活猛片，而且可租可買，兩者的租金都是$38（舊片$28），而前者售價$158，後者則是$118，相比實體UHD藍光碟動輒二、三百元一套，不論租或賣，價錢都有相當吸引力。值得一提的是，若然用戶有其他地區的iTunes帳戶，同樣可以直接登入，由於不同地區的影片庫不盡相同，如以日本帳戶登入，即會發現多了很多日本影片，而最多荷里活戲碼肯定是美國地區，有興趣的用家不妨試試。