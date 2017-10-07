﻿周年慶生 玩轉黑膠 本地潮

尖沙咀誠品生活踏入兩周年，為慶祝這個重要時刻，店內舉行了「Get Everything in 2」購物優惠，且更引入10大新專櫃，大玩本地文化潮物。至於另一邊廂的銅鑼灣店，則有黑膠唱片主題展，將懷舊紅星大碟及最新黑膠唱盤一併奉上，以悠揚樂韻贈興。文：Ki



是次尖沙咀店特別引入了多個港式品牌，當中如本地皮革代表Design Port & BEIS Leather Workshop，以及香港葡式辣魚店LCMHK等，同樣深受不少港人歡迎；而由香港女中醫創辦的新潮涼茶舖及中醫診所概念店「CheckCheckCin」，亦會在本月中開幕。至於售優雅餐具也有不少生力軍，如摩登復古意國廚具Guzzini、英國環保骨瓷瑪戈隆特均是首次引入，相信會帶來新鮮感吧！而店中舉行的「Get Everything in 2」優惠，會有37個專櫃參與，包括我們熟悉的阿原肥皂全線商品、平凡媽媽的地中海天然海綿及咖啡事多的咖啡豆等，優惠日期由即日至10月11日。



經典大集匯



同期於銅鑼灣店舉行的有黑膠唱片主題展「黑膠漫步」。近年黑膠熱潮回歸，店內就為樂迷搜羅了古典、爵士、西洋、搖滾、華人及流行音樂共近2,300張唱片，當中最吸引眼球的有一代巨星張國榮及梅艷芳的《Stand Up》、《愛慕》、《情人箭》及《似火探戈》。唱片以外，店舖更引入不少周邊配置，例如首次發售的Goodmans Ealing手提箱形黑膠唱盤就非常抵玩，售價更不到千元，如此入場費勢必吸引更多黑膠迷！



地址：銅鑼灣希慎廣場8至10樓



尖沙咀星光行2至3樓星光城