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﻿智慧美顏 樂活小家電

2017-10-09 列印
■背面上部份是鋁製的冷卻導頭，用作溫熱美容時必須手握下部份的背板。
■溫熱保濕導頭，以約40°C發揮溫熱清潔、溫熱保濕及溫熱面膜功能，更內置色斑感應器。
■掣式簡單，Level可選L、M、H（低、中、高）三個振動強弱。
「儀器可配合平日用開的乳液及化妝水使用，不用另購專用產品，非常方便。另外色斑感應功能很出色，可以偵測自己的色斑有否改善，這個科技極吸引。」
Details Check！ ■矽膠觸點貼合面形弧度，同時給予肌膚柔軟舒適的觸感。
■矽膠主體加厚，增強潔淨效果。
■FOREO LUNA Play X Disney Tsum Tsum潔面儀系列，是特選的旅行裝。售價$409
「潔面儀設計輕巧，體積比一部手提電話更細小，帶出Trip也非常方便。」 ■FOREO LUNA mini 2迷你淨透潔面儀，採用T-Sonic垂直透膚聲波脈動專利技術製造。售價$1,450
■如使用標準模式，每振30秒，便會出現短暫停頓示意。
■刷頭配合優質長短刷毛雙層設計，能深入清潔齒縫。 售價：$1,588
「使用光觸媒聲波振動牙刷擦牙時，感覺與一般電動牙刷無異，但原來有除菌功能，非常革新，而其刷毛能深入清潔大牙的齒縫，設計理想。」
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        　　都巿人對於扮靚愈來愈講求功效快捷，因此嶄新電子科技已陸續注入美顏儀器的設計中，如美容器添加了色斑驗測功能，光觸媒牙刷可以免牙膏潔淨，姊妹們一於齊齊步入智慧美顏新世代吧！文︰Angel 圖︰陳鐵剛

模特兒︰Jan Cho（IG︰jan_cho_journal）

色斑感應新功能

　　Hitachi新一代溫熱冰肌離子清潔及保濕器Hada CRiE Hot&Cool Smart剛登場 ，旋即為美容界帶來熱話。產品除有清潔及保濕功效外，特別之處是加入色斑感應功能，它設置於溫熱導頭的中央部份，以振動方式提醒用家作出護理改善。原理是運用LED光線在肌膚表面的反射作用，偵測皮膚的平均色素。當發現較平均膚色深沉的位置時，色斑感應器便會因應色斑深淺而分成5等級，透過溫熱導頭轉換成弱至強的5段振動，用家可因此知道自己色斑的嚴重程度。

查詢︰Hitachi/

2770 0377



零死角潔面儀

　　體積輕巧的美容小家電廣受歡迎，來自瑞典美容儀器品牌FOREO的LUNA mini 2迷你淨透潔面儀就是好選擇。儀器採用T-Sonic垂直透膚聲波脈動專利技術，針對面部區域，徹底潔淨污垢、油脂及化妝品殘留物，連鼻翼、耳背等位置，都可清潔得到。另其防水的矽膠刷頭有效抑制細菌滋生，且可放在水中清洗，非常方便。

查詢︰Joyce Beauty/2523 5944



免牙膏光觸媒牙刷

　　牙刷是生活必需品，怎樣好好利用短暫的刷牙時間來徹底清潔牙齒，也是大學問。最近研發的ROGIC T2光觸媒聲波振動牙刷引發城中熱話，據說刷牙時可以不用牙膏，原理是利用光學特性將微量的電子傳導至TiO2二氧化鈦棒，加上紫外光產生光觸媒效果，讓用家毋須牙膏亦能潔淨牙齒，保持口腔清潔清新。

查詢︰i Plus Home Limited/2365 0655
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