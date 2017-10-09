內地不時出產山寨貨，連軍官銜頭亦可造假！據內地傳媒披露一宗假冒軍人騙案，當局近月在北京拘捕了一男一女的冒牌軍人，其中自稱「將軍」的許姓男子供稱，凡捐贈一千五百萬元人民幣便可獲授大校軍銜。 據央視報道披露，內地當局今年七至十月在全國展開打擊假冒軍人的專案行動期間，在北京某會館拘捕了兩名冒牌的「將軍」和「大校」，二人以招攬地方人才到部隊工作之名行騙。許姓男疑犯供稱，去年初他自稱「部隊將軍」和「忠誠衞士基金會」秘書長，負責招攬地方人才工作，對外宣稱只要捐贈一千五百萬元便可直接招為軍官，並獲授予大校軍銜。 報道畫面顯示，落網的一男一女是在一間酒店客房中被查，他們為了包裝自己...

2017-10-09