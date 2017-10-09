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﻿人氣吸塵面膜

2017-10-09 列印
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　　都巿女性幾乎每日化妝，化妝品殘餘物有機會留在肌膚底層，彩豐行全新登場的吸塵面膜就是為吸附皮膚上的化妝品殘留物而設，產品所蘊含的殼聚糖成份具抑菌作用，可促進皮膚更新，使用時只須將精華液倒入面膜紙杯中，再讓面膜紙吸入精華，隨後敷於面上15分鐘便可。

售價︰$299　文︰Angel

查詢︰2393 0335
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