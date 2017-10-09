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﻿睇鞋履短片贏獎品

2017-10-09 列印
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　　鞋履品牌STACCATO秋冬系列以「Urban Adventures都市遊歷」為主題，推出多款鞋履，包括適合上班族的高跟鞋、型格長短皮靴、時尚休閒運動鞋等，無論復古與現代設計都一一俱備。品牌更邀請了網絡女神倪晨曦拍攝短片，穿上鞋履系列，遊歷香港的日與夜，道出她對這個城市的感受，又同時舉辦有獎遊戲，參加者只須回覆正確答案後就有機會贏取價值$1,500現金券，有獎遊戲詳情可瀏覽Staccato.com或STACCATO同名Facebook專頁。

文︰Angel

查詢︰2587 7302
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