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﻿母嬰有機護理

2017-10-09 列印
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　　為呵護嬰兒幼嫩的肌膚，父母都會悉心挑選全天然成份的護理產品，最近新抵港的Koala Baby Organics，便是來自澳洲昆士蘭的有機母嬰護理品牌。全線產品獲雙重國際級有機認證，不含人工防腐劑、表面活性劑、色素及香料等。王牌產品包括有機嬰兒溫和沐浴乳、有機嬰兒爽身粉，以及有機護臀膏等，專為初生嬰兒而設。至於孕婦則可選用有機孕紋按摩霜，如有腳腫問題，則可在沐浴前先把乳霜放入雪櫃，浴後用來按摩雙腳。文︰Angel

查詢︰shop.ddgen.com
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