﻿富士山瀛格沾汁麵

數到港人愛吃的日本料理，拉麵必定位列三甲。東京超人氣麵店神山麵屋日前登港，在觀塘apm開設首家旗艦食店，主打招牌沾汁麵及各式拉麵，裝潢及麵食均帶有濃厚的富士山風情，確實是拉麵控福音！文：甘偉丁



圖：黃頌偉



店內供應多款日本麵食，當中以神山沾汁麵最受歡迎，早年拉麵店為了方便勞動階層能不燙嘴大口進食，將湯頭及麵條分開奉上，稱為沾汁麵，想不到現今變成飲食潮流。湯頭以豚骨、優質豚肉、多款日本魚介及秘製醬油，以慢火熬煮逾十二小時而成。配以高溫烤煮的厚燒豚肉及溏心蛋奉客，厚燒豚肉雖帶有少許肥膏，但因面層燒至焦香，吃起來不覺肥膩，反而更香口。



為求麵條更易掛湯，特別選用帶有坑紋的麵條，師傅即席烹煮麵條，瀝乾後以冰水降溫，以保持麵質爽口彈牙。若然鍾情傳統湯拉麵，可選白神山（濃厚豚骨湯底）、赤神山（辛味豚骨湯底）及黑神山（黑蒜豚骨湯底）三款湯底，隨意搭配各式拉麵享用。愛吃香濃湯底的，建議柯打白神山叉燒拉麵，以濃厚豚骨湯底配搭叉燒等，麵條掛上濃郁湯汁，拉麵控必定大感滿足。



特推多款限定小食



除麵食外，新店專誠設計多款只限香港店供應的小食，非常貼心。屬首創的神山湯餃子，將豚肉餃子煎至金黃香脆，放入神山秘製豚骨湯中奉上，入口保持外層香脆感覺，湯中配以菠菜及韭菜以減低油膩，吃一啖餃子，再呷口濃湯，別具滋味。另有多款惹味小食，最適合柯打與三五知己佐酒享用，例如燒鱈魚棒，在鱈魚面層塗上辣汁及秘製調味醬，以高溫燒至金黃，再切成薄條狀，微辣香脆，令人吃不停口！



神山麵屋



地址：觀塘觀塘道418號創紀之城五期apm 2樓L21B舖



查詢：3148 1321