﻿新加坡環球影城 激恐萬聖節

就快到萬聖節，在獅城著名度假勝地聖淘沙名勝世界內的人氣主題樂園新加坡環球影城，每年此際都會舉辦大型萬聖節活動。今年的《萬聖節驚魂夜7》（HHN7）已是第七屆舉行，鬼屋、恐怖區、射喪屍遊戲，以至現場表演都有齊，務求令訪客獲得前所未有的超驚嚇官能體驗！



文：林逸 圖：林逸、聖淘沙名勝世界 鳴謝：聖淘沙名勝世界



五間鬼屋七宗罪



聖淘沙名勝世界（Resorts World Sentosa）遊趣眾多，新加坡環球影城（Universal Studios Singapore）更是最受歡迎的一個好去處，特別是在隨來的萬聖節檔期上演的《萬聖節驚魂夜》（《Halloween Horror Nights》）活動，自六年前推出以來，一直深受愛刺激的當地人及遊客愛戴，今年為第七屆的HHN7盛典，已正式啟動，直至10月29日的一個月內，逢星期五、六及日舉行，今個月飛新加坡必玩！



由於今年是活動的第七年，主題便刻意與「七」扯上關係，以「現代七宗罪」的殘酷、欺騙、惡意、操蹤、自戀、墮落及着魔為題，依次透過午夜屠夫、魔后娘娘、守靈者、魅惑、白博士、怨靈妖婦及勾魂使者等七位驚嚇主角，為大家帶來連場驚慄體驗。



當你在這十四個指定晚上踏足影城，便有連串驚嚇設施等待着你，絕不能錯過是分佈園區多個角落的五間主題鬼屋，當中計有滿佈冤魂野鬼及展現「惡意」的猛鬼商場（Death Mall）、有不少讓人「着魔」及墮入邪惡內心世界的場景的邪惡狂想（Inside the Mind）、有巫毒娃娃及多種施咒場面並以「操縱」為主調的詛咒（Hex）、把韓流K-Pop場景變作邪惡「自戀」舞台的血腥演唱會（Make the Cut），以及有大量「殘忍」血腥場景的恐懼兵馬俑（Terrorcotta），無不教人毛骨悚然。



按我在試玩當天走過多家鬼屋的經驗，發現驚嚇點委實無處不在，當中不少看似是假人的擺設，便會突如其來嚇你一跳，更有隱身物件後面及牆壁秘道的「鬼怪」，甚至是先以一個不太恐怖的「鬼怪」來分散你的注意力，再由另一人作二次驚嚇的安排，都讓人感受到設計者的巧思。同樣值得一讚的，還有今年的活動更動用來自十五個地區的大約五百位演藝人員參與演出，化妝師數目也達一百二十人，十四晚的總化妝時間更多達三千三百六十小時，而為求達致驚嚇效果，每晚更會使用九十五公升的人造血漿，難怪同行的「鬼王」潘紹聰也玩得樂在其中呢！



特設膽量挑戰專區



為營造恐怖氣氛，在《萬聖節驚魂夜7》舉行的晚上進到新加坡環球影城，大家便可在園區內找到兩個恐怖區域，一個是罪惡聖域（Pilgrimage of Sin），另一個則為開心驚嚇日（Happy Horror Days）。



置身罪惡聖域恐怖區，你會發現七宗罪會以全新姿態重新降臨大地，令眾人都要來到這裏向上天懺悔，祈求罪孽得到赦免，所以在這個狀似地獄及鬼域的地方，便可看到守門妖怪、充滿罪惡的門徒、罪惡捍衞者等等在聖域裏遊走，並不時會纏着訪客，考驗大家的膽量。



另在以揭示「墮落」這七宗罪之一的開心驚嚇日恐怖區，便會為大家喜愛的節日賦予扭曲病態的瘋狂新意，教人不寒而慄！當大家走過時光隧道時，隨時便會遇上狡猾的復活兔及邪惡的蛋頭先生，至於各種喜慶節日主角也會紛紛化為敵人，在樹叢、濃霧及一眾頹垣敗瓦中突然跳出來嚇你一跳，讓人驚叫連場。



全新喪屍射擊體驗



五間鬼屋以外，本屆《萬聖節驚魂夜7》的亮點還有今年新登場的鐳射激光喪屍射擊遊戲Zombie Laser Tag Experience。玩者會以四人一組的形式，與邪惡嗜血的喪屍對戰，當中要手持激光作戰武器及佩戴着具腦電波感應技術（Brainwave Technology）、能感應個人專注度的頭帶，進到室內及室外兼備的偌大喪屍區域，透過破解遊戲中提供線索，找出一眾喪屍的藏身之所並逐一殲滅因感染變異的喪屍，過程既講求團隊的合作性，也要求高度專注力，以及準繩的射擊能力，實在相當刺激兼予人無限新意。



只是有心體驗這項鐳射激光喪屍射擊遊戲的魅力，便得額外付費，每人為38新加坡元（約219港元）。



現場精彩主題表演



只是大家別以為《萬聖節驚魂夜7》的可觀之處就是如此，原來活動中每晚都有兩場娛樂及驚嚇兼備的全新現場表演。



以「自戀」為主調的血腥演唱會（Slice of Life Tour），觀眾們便會化身樂迷，在露台舞台前欣賞K-Pop韓風女子組合Slit Face Girls的新碟發佈會，不過演唱會最終竟出現血腥殘酷的場面，令人驚呼狂叫。



至於在荷里活劇院上演、展現「欺騙」這罪惡的另一個主題表演邪惡實驗室（Laboratorium），便揭露在昔日黑死病肆虐時期一些醫生的不可告人秘密。故事說醫生們會利用人體做實驗，尋求治瘉黑死病的方法，結果便創造出擁有超能力的怪物，事實上，在舞台上出現的軟骨奇人及體操好手的身手，都保證教人看得歎為觀止！



萬聖節驚魂夜7



日期：9月29日至10月29日



逢星期五、六及日（共十四晚）



時間：19:30開始



票價：68新加坡元（約392港元）



網頁：www.halloweenhorrornights.com.sg



