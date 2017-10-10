  • 2017年10月10日 星期二
  • 32º
  • 65%
熱門： 施政報告弒母墮樓少女時代貓店長曹星如

日報新聞 > 副刊

﻿味尋雪梨(二) 潮食南意菜

2017-10-10 列印
■慢煮羊頸肉（42澳元，約260港元）
■鹽焗盲鰽 （88澳元二人份，約550港元）
■Calamari 炭燒魷魚 （26澳元，約160港元）
■Cannolo Siciliano（18澳元，約120港元）
■Polipo炭燒淡水章魚 （28澳元，約170港元）
■前/Tiramisu（16澳元，約100港元）、後/Mandarino（18澳元，約120港元）
■手工意大利雲吞 （32澳元，約200港元）
■Risoni沿用骨髓、洋酒入饌，配合文火燉煮章魚（28澳元，約170港元）。
Previous Next

        今年澳洲雪梨各式餐廳相繼啟業，毗鄰市中心的Chippendale，由從前上班族的小社區，化身為潮人聚腳地Kensington Street。基於Kensington Street乃以逾百年歷史的排屋改建而成，在此用餐氣氛實在一流。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）

        是夜親臨Olio（意即橄欖油）南意餐廳享用晚膳，由西西里島的大廚Lino Sauro 主理，沿用家鄉西西里盛產的橄欖油，配合節令海產炮製地道菜餚。頭盤是Polipo炭燒淡水章魚及Calamari炭燒魷魚，前者沿用西澳弗里曼特爾的淡水章魚，配合紅酒及香草等，先煮後醃再炭燒，外層富香烤焦糖風味，內裏質感軟嫩，檸檬及蒜香四溢，佐以富煙燻風味的地中海紅椒蛋黃醬食用，具南意風情。後者沿用橄欖油及檸檬汁調味，魷魚經炭燒後香氣十足，富地中海風味。

樸實手工麵食

        　　頭盤過後，嚐了兩款風味截然不同的手工意大利麵食。手工意大利雲吞皮包入軟滑的大蝦蓉作餡料，佐以Burrata水牛芝士醬享用，質感豐盛。另一道以Risoni、傳統骨髓、洋葱、紅酒入饌，再配合文火燉煮章魚，章魚粒和Risoni盡吸紅酒骨髓精華，味道濃郁之餘口感嫩滑。Risoni比意大利米Risotto大粒，非常有咬口，是窩心的Comfort Food。招牌菜鹽焗盲鰽，魚腔內先放滿香草和檸檬，再以大量海鹽和蛋白包着焗烤，確保魚肉細嫩多汁，且香氣四溢。至於Agnello則經過48小時慢煮，羊頸肉口感軟嫩且無羊膻味，用時蘸點少許黑松露醬汁品嚐，口腔內充滿馥郁香氣。

        　　最後一道經典意國甜點Tiramisu味道芳香，質感綿滑。另一款Cannolo Siciliano西西里香脆威化卷，內裏注滿濃郁豐盛的Ricotta羊奶芝士忌廉，配上自家製開心果意大利雪糕吃，香濃滑順，豐盛味美。

Olio Kensington Street

地址：Level 2, 2-10 Kensington Street, Chippendale 2008, Australia

網址：www.olio.kensingtonstreet.com.au
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd