﻿味尋雪梨(二) 潮食南意菜

今年澳洲雪梨各式餐廳相繼啟業，毗鄰市中心的Chippendale，由從前上班族的小社區，化身為潮人聚腳地Kensington Street。基於Kensington Street乃以逾百年歷史的排屋改建而成，在此用餐氣氛實在一流。文、圖：Lady Fifi（fifi@lady-fifi.com）



是夜親臨Olio（意即橄欖油）南意餐廳享用晚膳，由西西里島的大廚Lino Sauro 主理，沿用家鄉西西里盛產的橄欖油，配合節令海產炮製地道菜餚。頭盤是Polipo炭燒淡水章魚及Calamari炭燒魷魚，前者沿用西澳弗里曼特爾的淡水章魚，配合紅酒及香草等，先煮後醃再炭燒，外層富香烤焦糖風味，內裏質感軟嫩，檸檬及蒜香四溢，佐以富煙燻風味的地中海紅椒蛋黃醬食用，具南意風情。後者沿用橄欖油及檸檬汁調味，魷魚經炭燒後香氣十足，富地中海風味。



樸實手工麵食



頭盤過後，嚐了兩款風味截然不同的手工意大利麵食。手工意大利雲吞皮包入軟滑的大蝦蓉作餡料，佐以Burrata水牛芝士醬享用，質感豐盛。另一道以Risoni、傳統骨髓、洋葱、紅酒入饌，再配合文火燉煮章魚，章魚粒和Risoni盡吸紅酒骨髓精華，味道濃郁之餘口感嫩滑。Risoni比意大利米Risotto大粒，非常有咬口，是窩心的Comfort Food。招牌菜鹽焗盲鰽，魚腔內先放滿香草和檸檬，再以大量海鹽和蛋白包着焗烤，確保魚肉細嫩多汁，且香氣四溢。至於Agnello則經過48小時慢煮，羊頸肉口感軟嫩且無羊膻味，用時蘸點少許黑松露醬汁品嚐，口腔內充滿馥郁香氣。



最後一道經典意國甜點Tiramisu味道芳香，質感綿滑。另一款Cannolo Siciliano西西里香脆威化卷，內裏注滿濃郁豐盛的Ricotta羊奶芝士忌廉，配上自家製開心果意大利雪糕吃，香濃滑順，豐盛味美。



Olio Kensington Street



地址：Level 2, 2-10 Kensington Street, Chippendale 2008, Australia



網址：www.olio.kensingtonstreet.com.au