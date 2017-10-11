﻿包機同艙帶住毛孩 去旅行

養寵物人士去旅遊，往往最放心不下家中毛孩。雖說攜狗狗出遊也可選擇寄艙服務，但牠們始終無法陪伴左右，叫人十分記掛。有公司提供一站式服務，以包私人飛機形式，讓主人和狗隻一起乘坐，毛孩在「父母」懷中越洋，開心出發，安心抵埗。



文：潘曉彤 圖：Life Travel、受訪者提供



航空公司規例各有不同，有公司網頁列明除輔助犬外，其他狗隻不得與主人同坐機艙內，只能「運載」，許多想帶狗狗出國旅遊的「父母」對此十分猶豫。寵物美容師Diana兩年前首次帶同愛犬Kendi前往北海道旅遊，比旅程點滴更叫她深刻的，是一連串的檢疫手續及回程經歷。



港人熱門旅遊國家中，日本是少數獲漁農署豁免返港後強制「隔離」檢疫的國家，因此成為許多人帶狗狗旅行的首選地。Diana指事前檢查及申請健康報告過程需時約八個月，手續較繁複所以需靠代理安排。她回憶去程並無大礙，然而，日本返港卻須於航班起飛前八小時到達機場，將Kendi交付檢疫所人員進行詳細檢查，過程無法相伴，連同實際飛行時間，十多個小時的分離叫Diana十分擔憂，「我甚麼都塞進籠裏──牠睡覺的墊、喜歡的公仔，我也放了些小吃進去，還有水。我既怕牠便便弄污自己，又怕牠會忍。」雖然最後Kendi總算無恙，抵港後卻猛地亂叫，「牠應該是發脾氣，醫生指牠有分離焦慮症。」



坊間有公司如Life Travel不定時推出狗隻與主人一起乘坐飛機的服務，採用包私人飛機形式，每班機名額有限，目的地由Life Travel訂定，並代辦理動物出入境手續，以去日本關西為例，每位主人與一隻狗的票價約十一萬元，此服務特點是讓參加的主人可與愛犬同坐客艙，狗隻毋須如乘坐普通民航般困於籠中寄艙。Diana數月前便與兩個女兒和Kendi一起乘搭私人飛機到日本關西旅遊，機上還有兩隻若瑟、一隻哥基和兩隻唐狗。「因為Kendi體形較大，普通民航機按體形及體重收費，來回機票大概四萬元。相比之下，今次搭私人飛機去關西不算貴很多，共十一萬元，價錢包括一位乘客機票。」Diana認為也算值得，「最重要是一直跟牠在一起，牠看到我們就安心了，也沒有額外給牠預備甚麼。」



私人飛機檢疫簡單



乘搭私人飛機，飛機於香港商用航空中心起飛，乘客只須提早十五分鐘辦理登機手續，抵達日本更可從機組人員通道入境，省時方便。回程時，由於狗狗不是由貨運形式進入香港，在貴賓室進行簡單檢疫即可登機。



飛機上，狗狗不用放進籠裏，雖然不能在走廊上隨意走動，仍能於機位前的位置休息。「私人飛機起飛時雖然較客機快，之後就很平穩，我女兒一直抱住Kendi，很安全。」Life Travel Chief Operating Officer Ruby指，機上雖無獸醫隨行，但會安排喜歡動物的機組人員提供服務，他們會預先熟習個別狗狗的性格和習慣，給牠們特別預備飛機餐。



Kendi是Diana三年前領養，女兒們跟牠一起長大，從沒分離，「我女兒愛牠如命，三年來我們全家沒去過旅行，女兒常常說不可以扔下Kendi，我們便想到帶牠一起去旅行。」Diana笑指帶Kendi旅行，行程完全按照狗狗規劃，自駕遊預訂車子時需特別註明與狗同行，在選酒店時也有一定限制，Life Travel提供免費諮詢服務。



選擇寄艙須知



1. 漁農署



．必須首先獲得漁農自然護理署簽發特別許可證，過程涉及向具專業資格獸醫申請所需健康與疫苗接種證書。



．前往部份國家，必須於漁農署轄下的動物管理中心進行至少四個月檢疫程序，由於檢疫設施需求時有增減，漁農署建議再提早至少三個月預約排期。



查詢：www.afcd.gov.hk/tc_chi/quarantine/qua_ie/qua_ie_ipab/qua_ie_ipab_idc/qua_ie_ipab_idc.html



2. 目的地國家相關部門



．須獲得目的地及或過境國家相關部門發出之有效進出口許可證，部份國家要求寵物必須植入晶片或接受檢疫隔離，詳情需向個別國家查詢。



3. 航空公司



．基於其他旅客安全及動物自身健康理由，部份種類如短頭型動物（扁鼻、短嘴或扁面）不獲接受作為寄艙行李或貨運運送。



．聯絡所乘搭之航空公司訂票部，為運送寵物訂位。



．按照航空公司要求預備符合尺寸及規格的籠子，並將餵飼食物和水的指示繫於籠外。



查詢：www.cathaypacific.com/cx/zh_HK/travel-information/help-for-passengers/travelling-with-animals/overview.html







Life Travel



查詢：lifetravel.hk/website