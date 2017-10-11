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﻿旋風忍者積木現身

2017-10-11 列印
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　　乘着《LEGO旋風忍者大電影》上映，多套LEGO Ninjago Movie特別版積木亦連環推出，當中包括英雄Lloyd、搞笑反派Garmadon，以及全新版本赤蘭Nya和赤地Kai！此外，阿光Jay Walker、阿剛Cole、冰忍Zane、胡大師Master Wu、壽司廚師Sushi Chef、鯊魚軍團八爪魚和Gong & Guitar Rocker等角色亦會陸續登場。當然，電影中的綠忍機械巨龍、火焰機械人，以及旋風忍者城市追逐戰場景，亦會化身積木模型，讓你砌夠本！文：Ki

查詢：facebook.com/LEGOHongKong
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