﻿自動波新版 Transit擴闊客源

改革醫務委員會的條例草案，在上個立法會會期遭拉布而「胎死腹中」。昨天特首林鄭月娥透露草案露出曙光，經政府與各持份者磋商，平衡各方的關注後，終於「大致取得共識」，未來醫委會將出現新的組合，各方須抓緊這個契機，加快處理市民的醫療投訴，並要讓公眾看得到裁決的公正性，以消除醫醫相衞的不良印象。 據特首透露，政府作出讓步，擬削減官方在醫委會內的兩個代表席位，撥予香港醫學專科學院以選舉產生，最終令到醫委會內選舉與委任成員的比例維持在一比一。這次突破，由官方踏出第一步，一石二鳥，一是紓緩醫生對專業自主受損的疑慮，二是在醫委會內增加非醫生的代表，回應了病人組織要求平衡醫生的訴求。 市民要求...

2017-10-11