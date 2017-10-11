  • 2017年10月11日 星期三
  • 31º
  • 64%
熱門： 施政報告弒母墮樓少女時代貓店長曹星如

日報新聞 > 副刊

﻿自動波新版 Transit擴闊客源

2017-10-11 列印
■趟門開口夠闊，方便上落。
■中排空間超闊，座椅可獨立拆除。
■尾箱樓底極高，間隔四正實用。
■自動波棍姆指位置備有+/-轉波掣。
Previous Next

        福特Transit近年成為本地物流貨Van市場熱選之一，最近廠方為拓闊客路，引入6前速自動波新版，配合全新2公升柴油Turbo引擎，組合比前作更吸引。 文：彭志揚        圖：William

        新版Transit 2.0 EcoBlue LWB長陣版賣相沒大改動，代理指新車高度稍為降至1,977mm，切合本地室內停車場2米高度限制。車廂前後兩排六座位設計、左右手動趟門，再配合龐大尾箱空間，名副其實客貨兩用皆宜。其他設施如後排獨立冷氣、原廠泊車鏡等齊備。

　　全新2公升柴油Turbo引擎符合Euro 6廢氣標準，輸出力更勝2.2公升舊版，配合6速SelectShift自動波箱（具有手動+/-轉檔功能），行車爽快好力，車廂隔音有明顯進步，扎實車架和懸掛，提供充實安全操控信心。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd