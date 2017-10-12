﻿墨爾本型格塗鴉

屬另類藝術創作的街頭塗鴉（Graffiti），往往帶有不受拘束及反建制的特性，因此特別受年輕人歡迎。墨爾本作為澳洲的文化之都，早於上世紀八十年代已率先引進街頭塗鴉，像市中心的Hosier Street及ACDC Lane等正是這種年輕文化潮流的起源地。



文、圖：Rachel



鳴謝：Qantas Airways、



Visit Victoria、Tourism Australia



在墨爾本的商業中心區內，尤其是沿着弗林德斯大街（Flinders Street）走，會發現不少橫街窄巷內，繪滿形形色色的Graffiti，猶如將街道包上一層層彩衣，於附近工作的人愛趁空閒坐在窗台或階梯上，喝咖啡或查閱手機，三五觀光客則如尋寶般遊走其中，邊行邊看，拿着手機不斷拍照，若好運碰上藝者正在進行塗鴉，亦可駐足欣賞，卻別隨便打擾人家思緒！



街畫藏大師作品



原來早於上世紀八十年代，受美國紐約的街頭文化影響，塗鴉之風隨即引進墨爾本，作為年輕人表達自我及發泄對社會不滿情緒的途徑，市內一些暗巷如Hosier Street及Rutledge Lane等，率先成為街頭「畫板」，一幅幅充滿個人風格的塗鴉陸續出現，後來甚至吸引了不少國際著名塗鴉大師如Banksy、Fali及ABOVE等到來，於牆上留下了個人印記。來到今天，墨市的著名塗鴉街已有三、四十條之多，而當地政府對塗鴉的態度亦由最初的禁止，到現時抱持開放態度。當地專門協助問題少年的組織Youth Projects便大力支持這種街頭創作，如Hosier Street上，年輕人除可進行塗鴉，亦有機會在附近的咖啡室、酒吧、藝廊及小店等工作，重新投入社會，這相對於粗暴打壓，以肯定態度接納年輕人，不是更有效改善社會矛盾嗎？



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