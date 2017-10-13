﻿智能感應設定 降噪享樂

流動享樂大行其道，音響大廠爭相開發無線產品，不過相信沒幾家可以像Sony那麼大陣仗，一口氣連推六款藍牙耳筒新作，由大型頭戴式到運動型掛頸，以至True Wireless款式一應俱全，當中1000X系列更配備環境感應功能，可以配合App偵測用家的活動及場景，從而自動轉換到相應的降噪設定，免卻人手切換，打擾閣下聽歌的雅興。 文、圖：B1807 查詢：Sony/2833 5129



降噪兵分三路



降噪兵分三路



流動享樂多在戶外進行，當你搭車或跑步時戴上無線耳筒，就是想藉音樂帶來片刻寧靜，所以隔音降噪很重要，只是考慮到安全及其他情況，又不能把外界完全隔絕，就如跑步時需要保持對四周的警覺，在機場候機時又需得知最新廣播，所以好的隔音效集必須切合環境場合。



為讓隔音效果變得更個人化，Sony在新一代1000X系列耳筒加入了Sense Engine技術，不但可以分析用家的頭形及佩戴方式，還可配合專用App《Headphone Connect》，率先體驗「感應環境音效」功能，透過偵測用家處於靜止、步行或乘搭交通工具，從而按實際環境自動開啟降噪或接收環境聲音，聽歌途中毋須不停拿出手機來切換，相當方便。



當然，用家也可以按個人喜好，直接進入App調校接收環境聲音的強度、音源的方位，甚至加入環繞聲效果，當中屬大型頭戴的WH-1000XM2及掛頸式的WI-1000X，更具備嶄新的氣壓優化功能，透過傳感器偵測附近大氣壓力，進一步提升降噪表現。值得一提的是，WH-1000XM2同時保留着「Quick Attention」模式，只要用手把右邊耳筒蓋着，就可以即時跟別人對話或收聽環境聲。此外，兩款新作同時支援LDAC及apt-X HD制式，無線串流Hi-Res歌曲亦有近乎原音的音色。



True Wireless頭炮



1000X系列中還有同廠首款True Wireless之作WF-1000X，外形設計的骰，佩戴亦夠舒適穩定，直接從手提充電盒取出，即會自動跟手機連接，而內置6mm驅動單元，中、低音表現扎實，且同樣具備Sense Engine及感應環境音效功能，加上定價合理，相比市面眾多不知名的真無線耳筒，相信得到用家青睞。



隔音降噪以外，Sony另有主打色調搭的全新h.ear系列無線耳筒，搶眼造型跟新推出的旗艦手機Xperia XZ1及XZ1 Compact，大可合組流動享樂伴侶，當中包括頭戴型的WH-H900N及H800，以及掛頸設計的WI-H700，全部備有五色選擇。



除了耳筒生力軍，廠商將於10月下旬推出Walkman新作ZX300，修長鋁金屬機身加裝了觸控熒幕，內部S-Master HX數碼放大器亦改用新焊接技術，不但支援11.2MHz DSD及384kHz/32bit PCM取樣格式，還引進了高階WM1系列的4.4mm五極平衡耳筒插頭，在平衡模式下可輸出接近原生DSD的聲音特性。ZX300還備有USB-DAC功能，可以將電腦音樂串流到Walkman播放，加上支援LDAC及apt-X HD無線傳輸，功能全面。



